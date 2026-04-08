Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., sermayesini temsil eden toplam 701 milyon TL nominal değerli paylarıyla Borsa İstanbul'da Yıldız Pazar'da işlem görmeye hak kazandı.

HALKA ARZA YOĞUN İLGİ

1-2-3 Nisan 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen talep toplama sürecine yatırımcı ilgisi yaşandı. Halka arza yaklaşık 917 bin bireysel yatırımcı katılırken, kişi başı ortalama 144-145 lot dağıtım yapılmıştı. Bu da yaklaşık 3.060 TL'lik bir yatırım büyüklüğüne karşılık geldi.

Toplam halka arz büyüklüğü ise 3 milyar 713 milyon 600 bin TL olarak gerçekleşirken, talep 8,7 katına ulaşmıştı.

9 NİSAN'DA İŞLEMLER BAŞLIYOR

Şirketin halka arz edilen 176 milyon TL nominal değerli paylarının, 9 Nisan 2026 tarihinden itibaren Yıldız Pazar’da işlem görmeye başlayacağı açıklandı. Paylar, 21,10 TL baz fiyat ve "AAGYO.E" kodu ile sürekli işlem yöntemiyle alınıp satılabilecek.

Bu süreçte maksimum emir değeri ise 1 milyon TL olarak belirlendi.

Uzmanlar, şirketin Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlamasının likiditeyi artırabileceğini ve yatırımcı tabanını genişletebileceğini belirtiyor. Bu gelişmenin, şirket hisselerine olan ilgiyi desteklemesi bekleniyor.

