Talep toplama sürecinde yoğun ilgi gören Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., halka arzın ardından Borsa İstanbul'da işlem görmeye hazırlanıyor. Yaklaşık 917 bin yatırımcının katıldığı süreç sonrasında, şirketin halka arz edilen 176 milyon TL nominal değerli paylarının 9 Nisan 2026 itibarıyla işlem görmeye başlayacağı açıklandı.
Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., sermayesini temsil eden toplam 701 milyon TL nominal değerli paylarıyla Borsa İstanbul'da Yıldız Pazar'da işlem görmeye hak kazandı.
HALKA ARZA YOĞUN İLGİ
1-2-3 Nisan 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen talep toplama sürecine yatırımcı ilgisi yaşandı. Halka arza yaklaşık 917 bin bireysel yatırımcı katılırken, kişi başı ortalama 144-145 lot dağıtım yapılmıştı. Bu da yaklaşık 3.060 TL'lik bir yatırım büyüklüğüne karşılık geldi.
Toplam halka arz büyüklüğü ise 3 milyar 713 milyon 600 bin TL olarak gerçekleşirken, talep 8,7 katına ulaşmıştı.
9 NİSAN'DA İŞLEMLER BAŞLIYOR
Şirketin halka arz edilen 176 milyon TL nominal değerli paylarının, 9 Nisan 2026 tarihinden itibaren Yıldız Pazar’da işlem görmeye başlayacağı açıklandı. Paylar, 21,10 TL baz fiyat ve "AAGYO.E" kodu ile sürekli işlem yöntemiyle alınıp satılabilecek.
Bu süreçte maksimum emir değeri ise 1 milyon TL olarak belirlendi.
Uzmanlar, şirketin Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlamasının likiditeyi artırabileceğini ve yatırımcı tabanını genişletebileceğini belirtiyor. Bu gelişmenin, şirket hisselerine olan ilgiyi desteklemesi bekleniyor.
