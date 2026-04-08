2026 yaş çay sezonunun başlamasına sayılı günler kala kuru çay fiyatlarına zam geldi. ÇAYKUR, tüm ürün gruplarında geçerli olmak üzere fiyatlarını ortalama yüzde 10 artırdı.

Bloomberg HT’de yer alan habere göre, yeni fiyat listeleri toptancı bayiler ve distribütörlere iletilirken, zamlı tarifelerin 8 Nisan itibarıyla yürürlüğe girdiği bildirildi.

Yapılan artışın tüm kuru çay çeşitlerini kapsadığı belirtilirken, sektör temsilcileri yeni sezon öncesi maliyetlerdeki yükselişin fiyatlara yansıdığını ifade ediyor.