ETH/BTC oranı aylarca süren düşüşün ardından 0,028 seviyesinden toparlandı. Tarihsel örüntüler ve Haziran'daki Glamsterdam yükseltmesi, Ethereum için güçlü bir rotasyon dönemine işaret ediyor.

Ethereum, 2025 yılının büyük bölümünde Bitcoin'in gerisinde kaldı. Ancak Nisan 2026 itibarıyla tablo değişmeye başlıyor. ETH/BTC oranının kritik 0,028 seviyesinden toparlanması, analistlerin yakından takip ettiği bir rotasyon sinyali olarak öne çıkıyor. Üstelik bu sinyal yalnızca teknik bir hareket değil; tarihsel örüntülerle de güçlü bir örtüşme taşıyor.

TARİH NE DİYOR?

Ethereum'un en dikkat çekici referans noktası The Merge yükseltmesi. Ağın proof-of-stake sistemine geçtiği bu kritik güncelleme öncesinde ETH, yalnızca üç ay içinde yüzde 90 değer kazandı. Benzer bir dinamik 2019 ve 2023'te de gözlemlendi. Her iki dönemde de ETH, sessiz bir hafta sonu sapmasıyla Bitcoin'den ayrışmaya başladı ve bu sinyal ardından aylarca süren bir ralliye dönüştü.

Analistler şu an yaşananın bu örüntüyle örtüştüğüne dikkat çekiyor. ETH/BTC oranının hafta sonu 0,028'den dönmesi, önceki rotasyon döngülerinin en erken sinyaliyle birebir örtüşüyor.

HAZİRAN KATALİZÖRÜ: GLAMSTERDAM

Ethereum'un yaklaşan en büyük katalizörü Haziran 2026'da devreye alınması planlanan Glamsterdam yükseltmesi. Bu güncelleme iki kritik sorunu doğrudan hedef alıyor: L2 ölçeklenebilirliği ve kullanıcı deneyimi. Yükseltme, blob kapasitesini artırarak işlem maliyetlerini daha da aşağı çekecek; hesap soyutlama özellikleri ise kurumsal uygulamalar için ağı çok daha cazip hale getirecek.

Tarihsel olarak büyük Ethereum yükseltmeleri, yükseltme öncesinde güçlü fiyat hareketlerine zemin hazırladı. Glamsterdam için de benzer bir dinamik fiyatlanmaya başlanabilir.

STAKING ETF: KURUMSAL PARA İÇİN YENİ KAPI

BlackRock ve Fidelity dahil birden fazla büyük kurum, staking getirisi içeren Ethereum ETF'i için düzenleyici onay bekliyor. Bu ürünlerin onaylanması halinde kurumsal yatırımcılar hem ETH fiyat artışına hem de yıllık yaklaşık yüzde 3,5-4 staking getirisine aynı anda erişebilecek. Kripto piyasasında gerçek gelir üreten nadir ürünlerden biri olması, talebi kurumsal taraftan da besleyebilir.

ETH arzının borsalarda tüm zamanlar düşük seviyelerine yakın olması bu tabloya ayrı bir boyut katıyor. Arz baskısı azalırken kurumsal talep artarsa denge hızla bozulabilir.

RİSKLER GÖZ ARDI EDİLEMEZ

Tablonun iyimser görünmesine karşın analistler bazı kritik koşulların altını çiziyor. Her önceki ETH rotasyon döngüsü, Bitcoin dominansının zirve yapıp gerilemeye başlamasının ardından geldi. BTC dominansı yükselmeye devam ettiği sürece ETH'nin kalıcı bir üstünlük sağlaması tarihsel örüntülerle örtüşmüyor.

Kısa vadede ise her iki varlık da jeopolitik gelişmelere bağlı kalmaya devam edecek. İran ateşkes sürecinde yaşanabilecek yeni bir gerileme, kaldıraçlı pozisyonları hızla tasfiye edebilir ve ETH, BTC'ye kıyasla bu tür satış dalgalarında çok daha derin yüzde kayıplar yaşıyor.

CLARITY Yasası'nda yaşanabilecek bir gecikme de Ethereum'a özgü önemli bir risk. Düzenleyici netlik sağlanmadan staking ETF onayları ve kurumsal ürün çoğalması mümkün olmayacak.

Ethereum, Nisan 2026 itibarıyla teknik, yapısal ve kurumsal açıdan güçlü bir tablo sunuyor. ETH/BTC oranındaki toparlanma, Glamsterdam yükseltmesi ve staking ETF beklentisi üst üste geliyor. The Merge öncesindeki yüzde 90'lık ralli bu konjonktürde sıklıkla referans gösteriliyor. Ancak BTC dominansının seyri ve jeopolitik tablo, bu senaryonun zamanlamasını belirleyecek en kritik değişkenler olmaya devam ediyor.