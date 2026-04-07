CoinMarketCap verilerine göre altcoinlerin Bitcoin karşısındaki gücünü ölçen endeks, son 24 saatte kan kaybederek 32 puan seviyesine çekildi.

Bir önceki güne oranla yaşanan bu 1 puanlık düşüş, küçük bir değişim gibi görünse de piyasa psikolojisi üzerinde "Bitcoin sezonu" hakimiyetinin perçinlendiği sinyalini veriyor.

"ALTCOİN SEZONU" İÇİN HANGİ ŞARTLAR GEREKİYOR?

Piyasa uzmanları, gerçek bir altcoin sezonundan bahsedebilmek için endeksin 75 puan ve üzerine çıkması gerektiğini vurguluyor.

Stabil coinler ve wrapped varlıklar hariç, piyasa değerine göre en büyük 100 kripto para inceleniyor.

Bu 100 varlığın en az yüzde 75'inin, son 90 günlük periyotta Bitcoin'den daha yüksek kazanç sağlaması gerekiyor.

YATIRIMCI GÜVENLİ LİMANDA

Endeksin 32 seviyesinde seyretmesi, piyasadaki likiditenin büyük ölçüde lider kripto para birimi Bitcoin'de toplandığını gösteriyor.

Analistler, bu tabloyu yatırımcıların riskli altcoin projeleri yerine, piyasa dominansı artan Bitcoin’i "güvenli liman" olarak görmesine bağlıyor.

Mevcut veriler ışığında, altcoinlerin Bitcoin karşısında pozitif ayrışması için piyasaya yeni ve devasa bir sermaye girişinin veya Bitcoin dominansının sert bir şekilde kırılmasının beklendiği ifade ediliyor.

