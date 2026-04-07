Balsu Gıda Yönetim Kurulu tarafından alınan karara göre bağlı ortaklık konumundaki Balsu Gıda Ticaret A.Ş. sermayesinin yüzde 1,88’ine tekabül eden paylar el değiştirdi. Devir işlemine konu olan detaylar şu şekilde:

• Pay Adedi: 20.850.000 TL nominal değerli (B Grubu, borsada işlem görmeyen)

• Birim Fiyat: 16,27 TL (Son 3 aylık ağırlıklı ortalama borsa fiyatı baz alınmıştır)

• Toplam Bedel: 339.229.500 TL

• Alıcı Taraf: Genç Hayat Vakfı

BALSU GIDA’NIN YENİ ORTAKLIK YAPISI

Borsa dışında gerçekleştirilen bu stratejik devir işlemi sonrasında Balsu Gıda’nın, bağlı ortaklığı üzerindeki hakimiyeti de güncellendi.

Yapılan açıklamada, 2 Nisan 2025 tarihi itibarıyla güncel pay oranları şu şekilde kaydedildi:

Borsa dışı gerçekleşen bu işlemle birlikte Balsu Gıda, ana iştirakindeki güçlü oy hakkı konumunu korumaya devam ediyor.

GENÇ HAYAT VAKFI HAKKINDA

Pay devrinin gerçekleştirildiği Genç Hayat Vakfı, özellikle tarım sektöründe çocuk işçiliğinin önlenmesi ve gençlerin eğitimi konularında Türkiye’nin en aktif sivil toplum kuruluşlarından biri olarak biliniyor.

2012 yılından bu yana "kamu yararına çalışan vakıf" statüsünde bulunan kurumun yönetim kadrosunda Elif Zapsu ve Kerim Pertev Zapsu gibi isimler yer alıyor.

