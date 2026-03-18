ABD’li yatırım bankası Morgan Stanley, kripto para piyasalarına yönelik son değerlendirmesinde kurumsal yatırımcı eğilimlerine dikkat çekti. Bankaya göre piyasada ayrışma belirginleşiyor: Altyapısı güçlü projeler ile spekülatif varlıklar arasındaki fark giderek açılıyor.

Kurumsal Tercih: Ethereum Öne Çıkıyor

Morgan Stanley analizlerinde özellikle Ethereum’un altını çiziyor. Ethereum’un yalnızca bir dijital varlık olmadığı; merkeziyetsiz finans (DeFi), NFT projeleri ve akıllı sözleşmeler için küresel ölçekte bir altyapı sunduğu belirtiliyor.

Bankaya göre Ethereum’un regülasyon tarafında daha net bir zemine oturması ve kurumsal yatırım ürünlerine konu olması, uzun vadeli değerleme açısından önemli bir avantaj sağlıyor. Artan ETF başvuruları ve geleneksel finans dünyasının ilgisi, ETH’nin kurumsal portföylerde daha fazla yer bulabileceğine işaret ediyor.

Dogecoin Daha Çok Spekülatif Tarafta

Buna karşılık Dogecoin, analizde daha temkinli bir çerçevede ele alınıyor. Dogecoin’in fiyat hareketlerinin çoğu zaman sosyal medya etkisi ve piyasa dalgalarıyla şekillendiği vurgulanıyor.

Sınırsız arz yapısı ve sınırlı teknolojik kullanım alanı, kurumsal yatırım perspektifinde DOGE’un geri planda kalmasına neden oluyor. Uzmanlara göre Dogecoin daha çok kısa vadeli volatilite arayan yatırımcıların tercih ettiği bir varlık konumunda.

Uzun Vadeli Perspektifte Ayrışma

Morgan Stanley’nin değerlendirmesine göre kripto piyasasında risk iştahı arttığında her iki varlık da güçlü yükselişler yaşayabilir. Ancak temel altyapı, kullanım alanı ve finansal sistemle entegrasyon potansiyeli dikkate alındığında Ethereum daha sağlam bir zemin sunuyor.

Özetle; banka cephesinde tablo net: Ethereum kurumsal yatırım dünyasına daha yakın dururken, Dogecoin daha çok spekülatif dalgalanmalarla öne çıkıyor.