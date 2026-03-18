Küresel piyasalar gözünü ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararına çevirdi. Kararın bu akşam TSİ 21.00'de açıklanması beklenirken, yatırımcılar özellikle faiz patikasına ilişkin verilecek mesajlara odaklandı.

Piyasalarda genel beklenti faizlerin sabit tutulması yönünde şekillenirken, sınırlı da olsa 25 baz puanlık artış ihtimali gündemdeki yerini koruyor.

Kararın altın, petrol ve küresel piyasalar üzerindeki etkisini Marmara Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mehmet Şişman Hisse.net'e değerlendirdi.

"ALTININ YENİ RAKİBİ PETROL OLDU"

Emtia piyasasında yaşanan yön değişimine dikkat çeken Şişman, şu ifadeleri kullandı:

"İki tane sürpriz gösterge var: biri altın, diğeri petrol. İkisi birden artmaz. Petrolün artışı altını aşağı çekti. Petrol ister istemez altını yutuyor. Altında fazla spekülasyon vardı ve oradaki ilgi petrole kaydı. Bu durum, savaşın ne zaman biteceği belli olana kadar bir süre daha devam edecek. Altının yeni rakibi petrol oldu."

FED İÇİN DİKKAT ÇEKEN İHTİMAL: "0,25 ARTIRABİLİR"

Fed’in faiz politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Şişman, şu ifadeleri kullandı:

"Mayıs'ta Fed başkanı muhtemelen değişecek. Powell şahin görüşlü bir isim. Faizleri düşürmez diyemem ancak 0,25 artırma ihtimali de var. Dünyada enflasyonist süreç yeniden başladı. Enerji fiyatlarının artması, enflasyona sıçraması anlamına gelebilir."

"ALTIN TOPARLANAMAZ"

Altın fiyatlarına ilişkin net konuşan Şişman, Fed kararının etkisini şöyle değerlendirdi:

"Altın fiyatları toparlanır mı? Sabit tutulursa altın toparlanamaz. Savaş ortamında Fed'in kararı altına doğrudan etki etmez ancak petrolü bir miktar tutabilir. Ancak ABD'nin petrol rezervleri düşük ve bu durumu etkiliyor."

1973 BENZETMESİ! "PETROLDE 200 DOLAR İHTİMALİ MASADA"

Petrol fiyatlarına ilişkin çarpıcı bir senaryoya da dikkat çeken Şişman, şunları söyledi:

"1973'te petrol fiyatları dört kat artmıştı. 200 dolara çıkma ihtimali masada. İranlıların da söylediği gibi büyük bir petrol şoku ve finansal krizler yaşanabilir."

"FED MAYIS SONUNA KADAR FAİZ İNDİRMEYECEK"

Şişman, Fed'in kısa vadede gevşeme politikasına dönmeyeceğini belirterek sözlerini şöyle tamamladı:

"Fed'in Mayıs sonuna kadar çok genişlemeyeceğini düşünüyorum. Kasım ayı Trump için büyük bir hezimet olacak."

"Fed'in faiz düşürmeyeceği kesin. Gevşeme süreci sekteye uğruyor. Bu Türkiye için olumsuz bir haber ancak çok sert bir etki yaratmaz. Türkiye'yi aşırı etkileyen ya da sevindiren bir durum yok. Petrol fiyatları nedeniyle çok dikkatli olunmalı. Avrupa'da da petrol fiyatları nedeniyle faiz artışı görülebilir."