Karsan Otomotiv’in İstanbul’da gerçekleştirdiği 2026 yılı analist toplantısında, şirketin elektrikli araç stratejisi, üretim kapasitesi ve finansal hedefleri kamuoyuyla paylaşıldı. Hisse.net’in de katıldığı toplantıda özellikle elektrikli segmentte büyüme ivmesinin devam edeceği mesajı verildi.



ELEKTRİKLİ SATIŞLARDA YENİ EŞİK: 700 ADET

Şirket yönetimi, 2026 yılı için elektrikli araç satış hedefini 700 adet olarak açıkladı. Halihazırda 450 adet sipariş alınmış olması, yılın geri kalanına ilişkin görünümün güçlü başladığını ortaya koyuyor. Bu hedefin gerçekleşmesi halinde Karsan’ın toplam park edilen elektrikli araç sayısının 2.830 adede ulaşması bekleniyor.

2019 yılında yalnızca 66 adet olan elektrikli satışların 2025’te 624 adede yükselmiş olması, şirketin elektrikli dönüşüm stratejisinde ciddi bir ölçek yakaladığını gösteriyor.

CİRO VE KARLILIKTA YUKARI YÖNLÜ BEKLENTİ

2026 yılı için 350–370 milyon Euro bandında ciro hedefleyen şirket, bu tutarın 250–275 milyon Euro’luk kısmının elektrikli araçlardan gelmesini bekliyor. FAVÖK tarafında ise 60–65 milyon Euro seviyesinde bir beklenti bulunuyor.

2025 yılında FAVÖK marjının %10,9’dan %16,4’e yükselmiş olması, operasyonel verimlilikte belirgin bir iyileşmeye işaret etmişti. Net kâr marjı da %0,7’den %1,1’e yükselerek toparlanma sinyali vermişti.

KONTRATLI ÜRETİM KAPASİTEYİ DESTEKLİYOR

Karsan’ın Renault Megane modeline yönelik kontratlı üretimi sürerken, 2025 yılında toplam kontratlı üretim adedi 51.517 olarak gerçekleşti. Kapasite kullanım oranı ise %93 seviyesine ulaştı.

2027 sonunda mevcut kontratın bitecek olması nedeniyle şirketin hem Renault hem de diğer üreticilerle yeni anlaşmalar için görüşmeler yürüttüğü belirtildi.

FİNANSAL YAPIDA İYİLEŞME

Net Borç/FAVÖK oranının 3,73’ten 2,51’e gerilemesi, finansal kaldıraç tarafında iyileşmeye işaret ediyor. Ancak toplam borcun %83’ünün kısa vadeli olması, bilanço tarafında yakından izlenmesi gereken başlıklardan biri olarak öne çıkıyor.

Toplantıda paylaşılan projeksiyonlar, Karsan’ın elektrikli araç odağını büyüterek sürdürme kararlılığını ortaya koyarken, kontratlı üretim tarafı kısa ve orta vadede kapasite ve nakit akışı açısından önemli destek sağlamaya devam ediyor. 2026 yılı, şirket için hem hacim hem de kârlılık tarafında yeni bir test yılı olacak gibi görünüyor.

Not: Bu haber yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.