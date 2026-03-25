HİSSENET ÖZEL| Küresel ölçekte veri merkezleri son yıllarda sadece teknoloji yatırımı olmaktan çıkıp, doğrudan stratejik altyapı haline geldi. Yapay zeka, bulut bilişim ve büyük veri ihtiyacındaki artış, şirketleri daha güçlü ve güvenli altyapılara yönlendirirken, bu yatırımların büyüklüğü de dikkat çekici seviyelere ulaştı.

Bugün bu alanda öne çıkan teknoloji devlerinden birinin:



3 trilyon doların üzerinde piyasa değeri

3 milyar doları aşan yıllık net kârı değil, yüz milyarlarca dolarlık operasyonel kâr gücü

80 milyar doların üzerinde yıllık nakit akışı gibi devasa finansal güce sahip olması, veri merkezi yatırımlarının arkasındaki ölçeği net şekilde ortaya koyuyor. Şirketin yalnızca veri merkezi ve yapay zeka altyapılarına ayırdığı yıllık yatırım bütçesinin ise 50–60 milyar dolar bandına ulaştığı ifade ediliyor.

TÜRKİYE RADAR HALİNE GELDİ

Son dönemde yaşanan jeopolitik gelişmeler, özellikle Orta Doğu’daki risklerin artmasıyla birlikte veri merkezi yatırımlarının yönünü değiştirmeye başladı. Daha önce Körfez ülkeleri bu yatırımlar için öncelikli tercih olurken, artan güvenlik endişeleri alternatif lokasyonları öne çıkarıyor.

Bu noktada Türkiye; Avrupa’ya yakınlığı, gelişen fiber altyapısı ve enerji koridoru rolüyle dikkat çekiyor. Aynı zamanda genç ve dijitalleşmeye açık nüfus yapısı da veri tüketimini artırarak bu yatırımlar için güçlü bir zemin oluşturuyor.

MİLYAR DOLARLIK YARIŞ BÜYÜYOR

Google ile Turkcell arasında imzalanan anlaşma kapsamında yaklaşık 2 milyar dolarlık bir veri merkezi yatırımının gündemde olması, Türkiye’nin bu alandaki potansiyelini somut hale getirdi.

Kulislerde konuşulan yeni iddiaya göre ise benzer ölçekte, hatta daha büyük bir yatırımın daha Türkiye’ye gelebileceği değerlendiriliyor. Sektör kaynakları, küresel ölçekte faaliyet gösteren bu teknoloji devinin Türkiye’yi “aktif değerlendirme listesine” aldığına dikkat çekiyor.

TÜRKİYE İÇİN KRİTİK FIRSAT

Uzmanlara göre bu tür yatırımlar yalnızca teknoloji sektörünü değil; istihdamdan enerjiye, gayrimenkulden finansal piyasalara kadar geniş bir etki alanı yaratıyor. Aynı zamanda yüksek katma değerli dijital ekonominin temel taşlarını oluşturuyor.

Türkiye’nin bu fırsatı değerlendirebilmesi için ise yatırım ortamının güçlendirilmesi, regülasyonların sadeleştirilmesi ve veri güvenliği standartlarının uluslararası seviyeye taşınması kritik önem taşıyor.