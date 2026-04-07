Hisse sahiplerinin uzun süredir beklediği nakit kâr payı ödemesinde hak kullanım tarihi 8 Nisan 2026 Çarşamba olarak kesinleşti.

Enka İnşaat yönetiminin aldığı karar doğrultusunda yatırımcıların hesaplarına yatacak tutarlar şu şekilde netleşti:

• Brüt Ödeme: Hisse başına 2,10 TL (yüzde 210)

• Net Ödeme: Stopaj kesintisi sonrası hisse başına net 1,7943328 TL (yüzde 179,43)

TAKVİM NASIL İŞLEYECEK?

Temettü ödemesinden faydalanmak ve nakit akışından pay almak isteyen yatırımcılar için kritik tarihler şunlar:

• Son Satın Alma Günü: Temettü hakkı kazanmak için bugün (7 Nisan Salı) seans kapanışı itibarıyla portföyünde ENKAI hissesi bulunduran tüm yatırımcılar ödemeden yararlanabilecek.

• Hak Kullanım Tarihi (8 Nisan): Yarın sabah itibarıyla hisse fiyatı, dağıtılan brüt temettü miktarı kadar (2,10 TL) teknik olarak aşağı yönlü revize edilerek güne başlayacak.

• Hesaplara Geçiş (10 Nisan): Borsa İstanbul takas kuralları (T+2) gereği, nakit ödemeler yatırımcıların hesaplarına 10 Nisan Cuma günü "kullanılabilir bakiye" olarak yansıyacak.

Yatırımcıların yakından takip ettiği temettü verimi oranı, hissenin bugün gerçekleştireceği kapanış fiyatı üzerinden hesaplanacak.

