Kripto para piyasasının önde gelen varlıklarından BNB, son günlerde teknik açıdan dikkat çeken sinyaller üretmeye başladı. Özellikle haftalık grafikte oluşan güçlü yükseliş formasyonları, yatırımcıların odağını yeniden bu varlığa çevirdi.

Piyasa verilerine göre BNB, 670 dolar seviyelerinde işlem görürken gözler 700 dolar psikolojik direncine çevrilmiş durumda. Analistler, bu seviyenin aşılması halinde yükselişin ivme kazanabileceğini ifade ediyor. Asıl kritik eşik ise 728 dolar seviyesi olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda fiyatın önce 800 dolara, ardından daha yukarı seviyelere hareket edebileceği değerlendiriliyor.

Teknik göstergeler tarafında da olumlu sinyaller dikkat çekiyor. RSI göstergesinin henüz aşırı alım bölgesine ulaşmamış olması, yükseliş için alan bulunduğuna işaret ederken; Bollinger bantlarında yaşanan daralma, yakın zamanda sert bir fiyat hareketinin habercisi olarak yorumlanıyor. Ayrıca fiyatın 50 ve 200 günlük hareketli ortalamaların üzerinde seyretmesi, trendin yukarı yönlü olduğunu destekleyen bir diğer unsur.

Vadeli piyasalarda açık pozisyon miktarındaki artış da dikkat çeken bir diğer veri. Bu durum, piyasaya yeni para girişinin sürdüğünü ve büyük yatırımcıların pozisyon almaya başladığını gösteriyor.

2021 YILINDAKİ YÜKSELİŞİNE BENZETİLİYOR

Geçmiş dönem verileriyle yapılan karşılaştırmalarda ise mevcut yapının 2021 yılındaki büyük yükseliş öncesine benzerlik gösterdiği ifade ediliyor. O dönemde BNB, kısa süre içerisinde güçlü bir ralli gerçekleştirmişti.

Tüm bu veriler ışığında, BNB’de özellikle 700–728 dolar bandının aşılması durumunda %30 ila %50 arasında bir yükseliş potansiyelinin masada olduğu konuşuluyor. Ancak uzmanlar, kripto piyasalarının yüksek volatilite içerdiğini hatırlatarak yatırımcıların temkinli hareket etmesi gerektiğini vurguluyor.

Yasal Uyarı: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Kripto varlıklar yüksek risk içerir.