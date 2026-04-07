Borsa serüvenine 190,00 TL fiyat seviyesinden başlayan ENPRA payları, bu rakamla birlikte bankanın toplam piyasa değerini 2,37 trilyon TL gibi rekor bir seviyeye taşıdı.

Bu başlangıç, Enpara'nın sadece bir dijital banka değil, sermaye piyasalarının en ağır aktörlerinden biri olduğunu tescillemiş oldu.

TEMETTÜ ROTASI BELLİ OLDU: İLK KÂR PAYI İÇİN YÜZDE 5 VURGUSU

İşlem görmeye başladığı ilk gün yatırımcılarını bilgilendiren banka, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı bildirimle kâr dağıtım politikasını ilan etti.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun (BDDK) onay ve düzenlemelerine tabi olacak politikanın öne çıkan maddeleri şunlar:

• Yasal Yedek Akçeler: Net dönem kârının yüzde 5’i, ödenmiş sermayenin yüzde 20’sine ulaşana dek kanuni yedek akçe olarak ayrılacak.

• İlk Temettü Oranı: Giderler, vergiler ve yasal yedekler düşüldükten sonra kalan tutarın yüzde 5’i pay sahiplerine "ilk kâr payı" olarak dağıtılabilecek.

• Genel Kurul Yetkisi: Kârın dağıtılıp dağıtılmayacağı veya yedek akçeye aktarılacağı konusunda son sözü, BDDK uygun görüşüyle birlikte Genel Kurul söyleyecek.

• Öncelik Pay Sahiplerinin: Pay sahiplerine belirlenen nakit kâr payı ödenmeden; yönetim kuruluna, çalışanlara veya üçüncü kişilere kâr payı dağıtımı yapılamayacak.

KÂR PAYI AVANSI MÜJDESİ

Yatırımcı dostu bir yaklaşıma işaret eden politikada, ilgili mevzuat çerçevesinde "kâr payı avansı" dağıtılabileceğine dair ibare de yer aldı.

Bu durum, bankanın kârını paylaşma konusundaki esnek ve dinamik yapısını koruyacağının sinyali olarak yorumlandı.

