Yatırımcıların yakından takip ettiği endeks ağırlıklarını doğrudan etkileyecek olan bu güncelleme, Işık Plastik (ISKPL) ve Mega Metal (MEGMT) hisselerini kapsıyor.

Borsada işlem gören şirketlerin toplam sermayesi içinde, halka açık olan ve aktif olarak alım-satıma konu edilen hisselerin oranına fiili dolaşım oranı denir.

Bu oran; payların endeks üzerindeki ağırlığını, likiditesini ve kurumsal yatırımcıların giriş kriterlerini belirleyen en temel göstergelerden biri olarak kabul edilir.

GÜNCELLEME KAPSAMINDAKİ ŞİRKETLER

KAP açıklamasında yer alan bilgilere göre fiili dolaşımdaki pay oranları değişen şirketler şunlar oldu:

• Işık Plastik Sanayi ve Dış Ticaret Pazarlama A.Ş. (ISKPL)

• Mega Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MEGMT)

YATIRIMCILAR İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

Hisselerin fiili dolaşım oranlarındaki bu değişimler, söz konusu şirketlerin BIST 100, BIST Katılım veya sektör endekslerindeki ağırlık katsayılarının yeniden hesaplanmasına neden olacak.

Özellikle fon yönetimleri ve algoritma tabanlı işlemler, bu oranlardaki artış veya azalışlara göre portföy dengelerini güncelleyebilmektedir.

Borsa İstanbul yönetimi, bu tür güncellemelerin şeffaflık ilkesi gereği düzenli olarak paylaşıldığını ve piyasa derinliğini korumayı amaçladığını vurguladı.

