AKSEN, son işlem gününü yüzde 2,94 yükselişle 80,45 TL seviyesinden tamamladı. Son bir ayda yüzde 18’in üzerinde değer kazanan hisse, yıllık bazda yüzde 144’ü aşan performans sergileyerek dikkat çekti.

Teknik olarak bakıldığında, hisse fiyatının kısa, orta ve uzun vadeli tüm hareketli ortalamaların üzerinde kalmaya devam ettiği görülüyor. Bu durum, trendin sağlıklı ve güçlü şekilde yukarı yönlü ilerlediğine işaret ediyor.

ELEKTRİK FİYATLARI HİSSEDE BEKLENTİYİ ARTIRIYOR

Son dönemde elektrik ve enerji maliyetlerinde yaşanan artış, enerji üretim şirketlerine yönelik beklentileri yeniden gündeme taşıdı. Elektrik fiyatlarındaki yükselişin, Aksa Enerji gibi üretici şirketlerin gelir ve kârlılığı üzerinde olumlu etkiler yaratabileceği değerlendiriliyor.

Bu beklenti, piyasada hisseye yönelik talebin artmasına neden olurken, fiyat hareketlerinde de yukarı yönlü ivmeyi destekleyen unsurlar arasında yer alıyor. Özellikle enerji sektöründe fiyatlama dinamiklerinin değişmesi, AKSEN hissesi özelinde orta vadeli pozitif senaryoların daha güçlü konuşulmasına yol açıyor.

KRİTİK DİRENÇ BÖLGESİNE YAKLAŞILDI

Teknik seviyeler incelendiğinde, 80,08 TL pivot seviyesinin üzerinde kalınması kısa vadeli pozitif görünümü destekliyor. Yukarı yönlü hareketlerde 81,67 TL seviyesi ilk direnç olarak öne çıkarken, bu seviyenin aşılması durumunda 82,88 ve 84,47 TL seviyelerine doğru yeni bir hareket alanı oluşabilir.

Aşağı yönlü olası geri çekilmelerde ise 78,87 TL ilk destek konumunda bulunuyor. Bu seviyenin altına sarkılması halinde 77,28 ve 76,07 TL seviyeleri gündeme gelebilir.

GÖSTERGELER POZİTİF SİNYAL VERİYOR

Teknik göstergeler de mevcut yükseliş trendini destekler nitelikte. RSI göstergesi 61,55 seviyesinde bulunurken yukarı yönlü eğilimini koruyor. MACD göstergesi sıfır çizgisi üzerinde pozitif sinyal üretmeye devam ederken, momentum göstergesi de güçlü seyrini sürdürüyor.

Bu görünüm, hissede alım iştahının devam ettiğine ve trendin teknik olarak desteklendiğine işaret ediyor.

HACİM DESTEĞİ DİKKAT ÇEKİYOR

Son işlem gününde yaklaşık 612 milyon TL seviyesinde gerçekleşen işlem hacmi, 5 günlük ortalamanın yüzde 49 üzerinde oluştu. Artan hacimle birlikte gelen yükseliş, teknik açıdan daha sağlıklı ve sürdürülebilir bir hareket olarak değerlendiriliyor.

TREND SEVİYESİ KRİTİK EŞİK OLARAK İZLENİYOR

Teknik analizde 75,48 TL seviyesi trend değişim noktası olarak öne çıkıyor. Hissenin bu seviyenin üzerinde kalmayı sürdürmesi halinde yükseliş eğiliminin korunması bekleniyor.

Buna karşılık, bu seviyenin altına olası bir sarkma durumunda teknik görünümde zayıflama ve daha derin düzeltme ihtimali gündeme gelebilir.

AKSEN hissesi, hem teknik göstergeler hem de sektör dinamikleri açısından güçlü bir görünüm sergiliyor. Elektrik fiyatlarındaki artışın oluşturduğu pozitif beklenti ile teknik yükseliş trendinin birleşmesi, hissede yukarı yönlü potansiyelin korunmasına katkı sağlıyor.

Bununla birlikte, kısa vadede direnç seviyelerinde oluşabilecek kar realizasyonları ve dalgalı seyir ihtimali de göz ardı edilmemeli.

Hukuki Uyarı ve Editoryal Not: Bu içerik verilerine dayanılarak hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.