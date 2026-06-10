İş Yatırım'ın TSI 15.00 itibarıyla gerçekleştirdiği işlemlere göre alım tarafında PSGYO ilk sırada yer alırken, satış tarafında ise CANTE ve DAPGM hisselerindeki yoğun işlemler öne çıktı.

EN FAZLA ALIM YAPILAN İLK 3 HİSSE

PSGYO: 13.259.127 lot (%8,41) – Ortalama maliyet: 3,33 TL

MERKO: 7.192.479 lot (%4,56) – Ortalama maliyet: 2,337 TL

ATIYVV: 6.454.615 lot (%4,10) – Ortalama maliyet: 0,18 TL

Kaynak: ForInvest

EN FAZLA SATIŞ YAPILAN İLK 3 HİSSE

CANTE: 44.078.495 lot (%14,53) – Ortalama maliyet: 1,48 TL

DAPGM: 39.803.528 lot (%13,12) – Ortalama maliyet: 11,747 TL

IHLASR: 15.934.140 lot (%5,25) – Ortalama maliyet: 0,29 TL

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