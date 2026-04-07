Haftanın ikinci işlem gününde TSI 10:19 itibarıyla oluşan ilk Aracı Kurum Dağılımı (AKD) verilerine göre alım tarafında PhillipCapital ve Midas öne çıkıyor. İşte hissede alım yapan kurumların detayları:

ENPRA ALIM LİSTESİNİN İLK SAHİPLERİ

Hissenin borsadaki ilk dakikalarında kurumsal ve bireysel yatırımcı ilgisi dikkat çekti. İlk 5 kurumun alımlardaki toplam payı %89,09 olarak gerçekleşti.

PhillipCapital: 30.855 Net Lot (%30,31) – Maliyet: 190,00 TL

Midas Menkul: 19.552 Net Lot (%19,21) – Maliyet: 190,00 TL

A1 Capital: 17.515 Net Lot (%17,21) – Maliyet: 190,00 TL

Ziraat Yatırım: 14.179 Net Lot (%13,93) – Maliyet: 190,00 TL

Vakıf Yatırım: 8.573 Net Lot (%8,42) – Maliyet: 190,00 TL

Diğer: 11.100 Net Lot (%10,90)

VERİLERİN TEKNİK ÖZETİ

İlk 5 Toplam: 112.368 Lot

İlk 5 Net: 90.674 Lot

Açılış ve İşlem Fiyatı: 190,00 TL

Konsantrasyon: Alımların %89'u ilk 5 kurumda toplanmış durumda.

ENPRA’nın mevcut fiyatlamayla piyasa değeri ASELS’in yaklaşık 2 katına ulaştı. İştiraki olduğu QNBTR’nin ise neredeyse yüzde 50 üzerinde.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.