Enpara Bank payları, Borsa İstanbul bünyesindeki Piyasa Öncesi İşlem Platformu’nda (PÖİP) işlem görecek. Yatırımcıların dikkat etmesi gereken operasyonel kurallar ise şu şekilde belirlendi:

• İşlem Kodu: ENPRA.E

• İşlem Yöntemi: Tek fiyat toplama yöntemi uygulanacak.

• Serbest Marj: İlgili sırada ilk işlem gerçekleşinceye kadar fiyat limitleri uygulanmayacak (serbest marj).

• Baz Fiyat: Oluşan ilk işlem fiyatı, o seansın geri kalanı için baz fiyat olarak kabul edilecek.

• Maksimum Emir Değeri: Bir emirde girilebilecek en yüksek tutar 1.000.000 TL olarak sınırlandırıldı.

PİYASA ÖNCESİ İŞLEM PLATFORMU (PÖİP) NEDİR?

PÖİP (Piyasa Öncesi İşlem Platformu), halka açık ortaklık statüsünde olmasına rağmen payları Borsa İstanbul'un ana pazarlarında (Yıldız Pazar, Ana Pazar gibi) işlem görmeyen şirketlerin hisselerinin alınıp satıldığı özel bir platformdur.

Genellikle fiili dolaşım oranı çok düşük olan (örneğin %5'in altı) veya kotasyon şartlarını tam olarak karşılayamayan şirketler bu platformda yer alır.

PÖİP İŞLEM ESASLARI VE KISITLAMALAR

PÖİP'te işlem yapmak, normal borsadan farklı kurallara tabidir ve yüksek risk içerir:

• Tek Fiyat Yöntemi: Sürekli müzayede yerine günde belirli saatlerde (09:30, 12:25, 13:25, 17:25, 17:35 gibi) emirlerin eşleştirilmesiyle fiyat oluşur.

• Brüt Takas: Alım yapmak için nakit paranın, satış yapmak için ise hissenin hesapta hazır bulunması zorunludur; aynı gün içinde netleştirme yapılamaz.

• Yasaklar: Kredili alım, açığa satış ve ödünç alma/verme işlemleri bu platformda yapılamaz.

• Likidite Riski: İşlem hacmi genellikle çok düşüktür; bu da hisseyi alırken veya satarken uygun fiyat bulmayı zorlaştırabilir.

• Özel Onay: Bu pazarda işlem yapabilmek için yatırımcıların banka veya aracı kurumları üzerinden bir "Risk Bildirim Formu" onaylaması gerekir.

