Ata Turizm’in KAP açıklamasında “Daha önce kamuya duyurulduğu üzere, tapu devir işlemlerinin devam etmesi nedeniyle bazı taşınmazların opsiyon sözleşmelerine 10.04.2026 tarihine kadar ilave süre verilmesi konusunda banka ile mutabakata varılmıştı.” ifadeleri kullanıldı.

Şirket, söz konusu tapu devir işlemlerinin tamamlanmış olduğunu duyurdu. Bu bağlamda, halka arzdan elde edilen gelirinin tamamının Novus Turizm Gayrimenkul Yatırımları ve Ticaret A.Ş.nin aktifine alımında kullanıldığı bildirildi.

Ata Turizm tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Sonuç olarak, halka arzdan elde edilen gelirinin tamamı söz konusu muhkem taşınmazların gerek ihraccı şirketimiz ve de gerekse hisselerinin tamamına sahip olduğumuz Novus Turizm Gayrimenkul Yatırımları ve Ticaret A.Ş.nin aktifine alımında kullanılmıştır.”

Kaynak: KAP

HİSSELER NE DURUMDA?

Yılın ikinci ayında 11,20 TL’den halka arz olan ATATR hisseleri 19,21 TL’ye kadar yükselmişti.

Halka arz fiyatının üstünde seyreden ATATR hisseleri yazım sırasında yüzde 1,44’lük artışla 16,19 TL’den işlem gördü.

Kaynak: Hissenet

Hisseler haftalık bazda yüzde 30’dan fazla prim sağlarken, aylık bazda yüzde 42,48 kazandırdı.

