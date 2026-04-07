Şirket, ortaklarına toplamda 4.672.850.941,39 TL tutarında brüt kâr payı dağıtacak. Hak kullanım tarihi ise çok yakın: 8 Nisan 2026.

Yatırımcıların hesaplarına yansıyacak hisse başı miktarlar şu şekilde:

• Hisse Başı Brüt Ödeme: 166,1458 TL

• Hisse Başı Net Ödeme: 141,2239 TL

Dağıtılan toplam tutarın yaklaşık 3,88 milyar TL'si 2025 yılı kârından, 782,7 milyon TL'lik kısmı ise geçmiş yıl karlarından tahsis edildi.

Ayrıca yönetim kurulu üyelerine 25,6 milyon TL, intifa senedi sahiplerine ise bakiye kârın yüzde 5'i oranında ödeme yapılacak.

YATIRIMCI İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

Borusan Yatırım, açıkladığı bu oranlarla 2026 yılı temettü sezonunun en dikkat çeken isimlerinden biri oldu.

Yarın (8 Nisan) itibarıyla başlayacak olan hak kullanımı süreciyle birlikte, nakit kâr payları hissedarların hesaplarına belirlenen takvim doğrultusunda aktarılacak.

Yatırımcılar, temettü ödemelerini 10 Nisan Cuma günü hesaplarında görebilecek.

Temettü ödemesinde hak sahibi olmak için yatırımcıların bugün seans sonu itibarıyla BRYAT hissesi sahibi olması gerekiyor.

