Akaryakıt sektöründeki gelişmeleri yakından takip eden gazeteci Olcay Aydilek, zam iptallerinin yankıları sürerken sosyal medya hesabı üzerinden sektör kulislerini hareketlendiren bir paylaşımda bulundu.

Dün zam iptali kararının haberini veren Aydilek'in aktardığı yeni bilgilere göre motorin ve benzindeki artışın rafa kaldırılmasının ardından şimdi de dolaylı vergiler üzerinde bir çalışma yapılabileceği konuşuluyor. Gazeteci Aydilek, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Akaryakıt sektörü, motorine 7 TL 67 kuruş, benzine 57 kuruş zammın iptal edilmesinin ardından ses getirecek bir kulisle çalkalanıyor. Sektöre göre, akaryakıttan alınan KDV ile ilgili bir düzenleme ya da adım gündeme gelebilir. Bu yönde bir adım atılır mı? Bekleyip, göreceğiz. — Olcay aydilek (@olcay_aydilek) April 7, 2026

SÜRÜCÜLER İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

Eğer kulislerde konuşulan bu katma değer vergisi düzenlemesi gerçeğe dönüşürse, bu durum sadece zamların durdurulması değil, pompa fiyatlarında doğrudan bir rahatlama anlamına gelebilir.

Akaryakıt fiyatları üzerindeki vergi yükü, nihai satış fiyatının önemli bir kısmını oluşturuyor.

AKARYAKITTAN NE KADAR VERGİ ALINIYOR?

Akaryakıt üzerindeki vergi yükü temel olarak iki kalemden oluşuyor: Özel tüketim vergisi (ÖTV) ve katma değer vergisi (KDV).

Nisan 2026 itibarıyla güncel vergi uygulamaları şu şekilde:

ÖTV, akaryakıtta "maktu" (litre başına sabit tutar) olarak alınır. 2026 yılı başında yapılan güncellemeler ve mart ayındaki düzenlemelerle birlikte litre başına uygulanan maktu ÖTV tutarları şöyle:

• 95 Oktan Benzin: Litre başına yaklaşık 14,83 TL

• Motorin (Mazot): Litre başına yaklaşık 13,90 TL

• LPG (Otogaz): Kilogram başına yaklaşık 11,38 TL

Mart 2026'da yürürlüğe giren yeni bir düzenlemeyle, akaryakıt zamlarının piyasaya etkisini azaltmak için bir tür "eşel mobil" sistemi uygulandı.

Fiyat artışlarının yüzde 75'i devlet tarafından ÖTV'den feragat edilerek karşılandı.

KDV, akaryakıtın ham fiyatı, ÖTV ve depo giriş maliyetlerinin toplamı üzerinden yüzde 20 oranında (genel KDV oranı) hesaplanır.

KDV, "oran" üzerinden alındığı için ürün fiyatı arttıkça ödenen vergi miktarı da TL bazında yükselir.

TOPLAM VERGİ YÜKÜ NE KADAR?

Bir litre benzinin veya motorinin pompa fiyatının yaklaşık yüzde 40 ile yüzde 50 arasındaki bir kısmı vergilerden oluşmaktadır.

Örneğin, pompadaki fiyat 45-50 TL bandındaysa:

• Bunun yaklaşık 14-15 TL'si sabit ÖTV'dir.

• Geriye kalan tutarın yaklaşık 8-9 TL'si KDV'dir.

• Yani bir depo yakıt aldığınızda, ödediğiniz toplam tutarın neredeyse yarısı vergi olarak devlete aktarılmaktadır.