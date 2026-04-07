Hisselerdeki yükselişin temelinde, QNB Bank’ın kısmi bölünme süreciyle doğan iştiraki Enpara Bank A.Ş. ile ilgili kritik gelişmeler yatıyor.

3 Nisan’da Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimle, Enpara sermayesinin yüzde 3’üne denk gelen yaklaşık 374,2 milyon TL nominal değerli payların borsada işlem görebilir nitelikte kaydileştirilmesi süreci tamamlanmıştı.

Bugün itibarıyla ENPRA koduyla Piyasa Öncesi İşlem Platformu’nda (PÖİP) işlem görmeye başlayan banka, ana hissedarı olan QNBTR tarafında da büyük bir heyecan yarattı.

İŞ YATIRIM LİDERLİK KOLTUĞUNDA

Saat 10.30 itibarıyla QNBTR tahtasındaki alıcı ve satıcı dengesi dikkat çekici detaylar barındırıyor:

• Alıcı Tarafı: İş Yatırım, toplam alımların yüzde 16,36’sını (7.556 lot) üstlenerek listenin başında yer alıyor. Onu sırasıyla Midas (yüzde 13,19) ve Osmanlı Yatırım (yüzde 12,92) takip ediyor. İlk 5 alıcının toplam maliyeti ise tavan fiyat olan 348,25 TL seviyesinde yoğunlaşmış durumda.

• Satıcı Tarafı: Satış kanadında ise Ahlatcı Yatırım (yüzde 27,91) ve Gedik Yatırım (yüzde 25,76) başı çekiyor. Satışların daha çok kurumsal kanallardan geldiği görülürken, "diğer" kategorisindeki küçük yatırımcı satışlarının yüzde 23 seviyesinde kalması, bireysel yatırımcının hissede kalma eğiliminde olduğunu gösteriyor.

TEKNİK GÖRÜNÜM VE HACİM VERİLERİ

Hisse, bugün gördüğü 316,75 TL ile yıllık bazda yüzde 58,07'lik bir prim yakalamış durumda.

Günlük işlem hacmi 22,6 milyon TL (yaklaşık 71.601 lot) seviyesine ulaşırken, hissenin son bir yıllık seyri incelendiğinde 262 TL ile 323 TL arasındaki geniş bantta yukarı yönlü ivmesini koruduğu gözlemleniyor.

