Müzakerelerin gidişatını "iyi" olarak nitelendirmesine rağmen askeri seçenekleri masada tutan Trump, İran’a tanınan sürenin dolmasına saatler kala adeta zaman ayarlı bir uyarıda bulundu.

Olası bir başarısızlık durumunda sivil yerleşimlerin hayati damarlarını hedef alacaklarını ima eden Trump, şu ifadeleri kullandı:

"Umutlarımızı koruyoruz ancak gerçek şu ki; bütün ülke tek bir gecede yok edilebilir. Ve o gece, yarın gece olabilir."

HEDEFTE ELEKTRİK SANTRALLERİ VE KÖPRÜLER VAR

Trump, olası bir askeri harekatın kapsamına dair stratejik detaylar da paylaştı.

İran’ın tamamen felç edilmesini öngören senaryoda, özellikle elektrik santralleri ve köprülerin birincil hedef olduğunu vurguladı.

Cenevre Sözleşmesi ve uluslararası hukukun sivil altyapıyı koruyan maddelerine ilişkin sorulara ise soğukkanlı bir yanıt veren Trump, bu konuda bir endişe taşımadığını belirterek, "Umarım bunu yapmak zorunda kalmam" dedi.