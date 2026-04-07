BIST 100 endeksi ilk yarıda yatay seyrini sürdürür PETKM hissesi sert yükseliş gösterdi. Yapı Kredi Yatırım, Petkim (PETKM) hissesi için hedef fiyat aralığını 22,30 TL - 26,00 TL seviyelerine yükselterek, 2022'den beri süren zayıf performansın sona erebileceğine işaret etti. Teknik göstergelerin al sinyali verdiği ve hacmin arttığı hissede, 19,04 TL seviyesi üzerinde yukarı yönlü hareketin güçlenmesi bekleniyor.

YAPI KREDİ YATIRIM HEDEF FİYATI YUKARI YÖNLÜ GÜNCELLEDİ

Yapı Kredi Yatırım, Petkim (PETKM) hissesi için yayımladığı analiz raporunda, hissenin 2022 yılından bu yana BIST 100 endeksine göre sergilediği zayıf performansı sonlandırma çabası içinde olabileceğine dikkat çekti.

Raporda, PETKM'nin günlük grafiğinde uzun vadeli bir yükseliş hazırlığının ilk fazının yaşanıyor olabileceği belirtilirken, hissede yukarı yönlü denemelerin güç kazanabileceği ifade edildi.

Teknik görünüm çerçevesinde belirlenen hedef fiyat aralığının 22,30 TL ile 26,00 TL seviyeleri arasında değiştiği aktarıldı.

Yapı Kredi Yatırım'ın raporunda, PETKM için belirlenen diğer hedef seviyeler ise 23,00 TL, 23,50 TL, 24,00 TL ve 25,00 TL olarak sıralandı.

PETKM HİSSESİNDE SERT YÜKSELİŞ

Petkim (PETKM) hissesi güne 21.56 TL seviyesinden başlarken, günün ilk yarısında 22 TL seviyesini gördü. Hisse saat 13.40 itibarıyla yüzde 5,08 yükselişle 21,92 TL seviyesinde seyrediyor.

Günlük teknik görünümde 20.63 TL seviyesi pivot nokta olarak öne çıkarken, 20.19 TL ilk destek, 21.29 TL ise ilk direnç seviyesi olarak izleniyor. Mevcut fiyat hareketi, hissede kısa vadeli yönün yukarı olduğuna işaret ediyor.

Trend değişim seviyesi 19.04 TL olarak hesaplanırken, bu seviyenin üzerinde kalındığı sürece yukarı yönlü eğilimin devam ettiği görülüyor.

Öte yandan, hissenin 50 günlük hareketli ortalaması 18.95 TL, 100 günlük hareketli ortalaması ise 18.40 TL seviyesinde bulunuyor. Kapanışın 5 günlük hareketli ortalamayı yukarı yönlü kesmesiyle birlikte teknik göstergelerde alış sinyali oluştuğu dikkat çekiyor.

İşlem hacmi tarafında ise son işlem gününde 2.95 milyar TL’lik hacim kaydedildi. Bu rakam, 5 günlük ortalama işlem hacminin yüzde 22.82 üzerinde gerçekleşti.