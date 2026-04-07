80 TL'den halka arz olan MCARD hisseleri TSI 14.14 itibarıyla yüzde 6,33'lük yükselişle 174,5 TL'den işlem gördü. Hisseler haftalık bazda yüzde 26,26 yükseldi.

7 Nisan 2026 Salı gününe ait Aracı Kurum Dağılımı (AKD) verilerine göre, hissedeki bu yükselişi destekleyen kurumların başında Halk Yatırım yer alıyor. İşte MCARD paylarında günün öne çıkan işlem detayları:

ALIM TARAFINDA "HALK" LİDERLİĞİ

MCARD hisselerinde gerçekleşen alımların yaklaşık üçte biri tek bir kurum üzerinden yapıldı. İlk 5 alıcının toplam içindeki payı %71,84 gibi yüksek bir seviyede gerçekleşerek alımların kurumsal tarafta toplandığını gösterdi.

Halk Yatırım: 281.387 Net Lot (%31,16) – Maliyet: 176,876 TL

Tacirler Yatırım: 110.966 Net Lot (%12,29) – Maliyet: 167,417 TL

İş Yatırım: 97.038 Net Lot (%10,74) – Maliyet: 164,565 TL

Deniz Yatırım: 90.356 Net Lot (%10,00) – Maliyet: 190,992 TL

A1 Capital: 69.056 Net Lot (%7,65) – Maliyet: 173,614 TL

Diğer: 254.361 Net Lot (%28,16)

SATIŞ TARAFINDA DAĞINIK GÖRÜNÜM

Hissede satış tarafı alıcılara göre daha parçalı bir yapı sergiledi. Marbaş ve Yapı Kredi en çok satış yapan kurumlar oldu.

Marbaş: -196.500 Lot (%21,76)

Yapı Kredi: -144.792 Lot (%16,03)

Colendi: -120.261 Lot (%13,32)

İnfo Yatırım: -93.819 Lot (%10,39)

Bulls Yatırım: -64.991 Lot (%7,20)

Diğer: -282.801 Lot (%31,31)

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.