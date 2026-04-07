Bitcoin (BTC), 7 Nisan 2026 itibarıyla 68.400 dolar civarında işlem görürken piyasalar ABD-İran geriliminin seyrini yakından izliyor. Kripto para piyasalarında yön arayışı sürüyor.

Bitcoin geçtiğimiz hafta sonu 70.000 dolar eşiğine yaklaşmış, ancak Orta Doğu'daki jeopolitik belirsizlik yükselişin önünde ciddi bir engel oluşturmuştu. Pazartesi günü BTC yüzde 4'ü aşan bir yükselişle neredeyse 70.000 dolara kadar çıkmış; bu hareket, ABD ile İran arasında olası bir ateşkes planına ilişkin Reuters haberinin ardından risk iştahının canlanmasıyla gerçekleşmişti.



Bitcoin Aylık Getiri Grafiği

Ancak Salı sabahına gelinen süreçte tablo değişti. Bitcoin, Salı günü 68.860 dolardan açılış yaparak Pazartesi'nin açılış fiyatının yüzde 0,2 altında kaldı; sabah saatlerinde ise 68.395 dolara geriledi.

İRAN SAVAŞI KRİPTO ÜZERİNDEKİ BASKISINI KORUYOR

Piyasaların önündeki en büyük engel jeopolitik risk olmaya devam ediyor. Başkan Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmaması halinde saldırıları genişleteceğini defalarca dile getirdi; ancak her yaklaşan son tarihi uzattı. Saldırıların fiilen gerçekleşmesi durumunda yatırımcıların daha güvenli varlıklara kayması bekleniyor; bu da Bitcoin ve Ethereum için ciddi bir aşağı yönlü baskı anlamına geliyor.

Çatışmanın kripto madenciliğini de doğrudan vurduğu görülüyor. Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalmasının yol açtığı yüksek enerji maliyetleri, madencilik operatörlerini veri merkezlerini yeniden yapılandırmaya iterken Bitcoin ağının hash oranı 2026'nın ilk çeyreğinde yüzde 4 geriledi.

TEKNİK TABLO: 67.000 DOLAR KRİTİK DESTEK

Temel göstergeler karışık sinyal vermeyi sürdürüyor. 14 günlük RSI 42 seviyesinde bulunuyor ve nötr bir piyasa duyarlılığına işaret ediyor.

Nisan ayı için en kritik seviye olarak 67.000 dolar öne çıkıyor. Bu bölge 2026 boyunca güçlü bir destek tabanı işlevi gördü; her seferinde bu seviyenin altına inen BTC hızla toparlandı. Ancak 67.000 doların altında 3 günlük kapanış gerçekleşirse ETF çıkışları ve balina satışlarıyla birlikte yeni bir aşağı dalgası tetiklenebilir.

KURUMSAL TALEP ZEMİNİ TUTUYOR

Olumsuz tabloya karşın kurumsal taraf görece güçlü kalmayı başarıyor. Morgan Stanley'nin 14 baz puanlık düşük maliyetli Bitcoin ETF'si için onay alması, 16.000 danışman ve 6,2 trilyon dolarlık varlık yönetimine kapı araladı. Mart 2026, dört aylık ETF çıkış sürecini tersine çeviren 1,13 milyar dolarlık net girişe sahne oldu. Ancak martın son haftasında çıkışlara geri dönülmesi, nisan için temkinli bir görünümü beraberinde getiriyor.

DUYARLILIK TARİHİN EN KÖTÜ SEVİYELERİNDE

Fiyat direnç gösterse de piyasa psikolojisi son derece kırılgan bir noktada. Korku ve Açgözlülük Endeksi 9 seviyesinde, yani "aşırı korku" bölgesinde seyrediyor ve bir ayı aşkın süredir 8 ile 14 aralığında sıkışıyor. Bu denli uzun süre tek haneli değerlerde kalmak, gerçek bir kapitülasyon yaşanmadan alışılmadık bir durum.

NİSAN TARİHSEL OLARAK GÜÇLÜ ANCAK GARANTİSİ YOK

Nisan, tarihsel olarak Bitcoin'in en güçlü ayları arasında yer alıyor; ortalama getiri yüzde 33,4'e ulaşıyor. Ne var ki ocakta yüzde 10,1, şubatta yüzde 14,8 düşüşle mevsimsel ortalamaları kıran BTC, salt sezonsal beklentilere yaslanmayı riskli kılıyor.

Analistlerin beklentileri ise geniş bir yelpazede dağılıyor. CoinCodex yüzde 11,83'lük artışla 74.260 doları, CryptoPredictions.com ise nisan sonuna kadar 78.551 doları hedef gösterirken genel piyasa konsensüsü 67.000 ile 73.000 dolar arasındaki konsolidasyon bandını esas senaryo olarak öne sürüyor.

Kısa vadeli yönü belirleyecek faktörlerin başında İran ile olası ateşkes gelişmeleri, ABD'nin para politikası sinyalleri ve kurumsal ETF akışlarının seyri yer alıyor.