Milano artık sadece İtalya’nın değil, Avrupa’nın da en dikkat çekici servet merkezlerinden biri. Özellikle son dönemde uygulanan vergi teşvikleri, yüksek gelir grubuna yönelik özel düzenlemeler ve güçlü finansal altyapı, dünyanın dört bir yanından varlıklı bireyleri şehre çekiyor.

İtalya’nın sunduğu “flat tax” (sabit vergi) sistemi, ülke dışından gelen yüksek gelirli bireyler için oldukça cazip. Bu sistem sayesinde belirli bir sabit vergi karşılığında global gelirler üzerinden daha düşük vergi yükü oluşuyor. Bu da Milano’yu Londra, Paris ve hatta Dubai gibi merkezlerle rekabette öne taşıyor.

Finans, Moda ve Yaşam Tarzı Tek Noktada Buluşuyor

Milano’nun cazibesi yalnızca vergi avantajlarıyla sınırlı değil. Şehir, aynı zamanda Avrupa’nın finans merkezi olma yolunda hızla ilerliyor. Bankacılık, yatırım ve varlık yönetimi alanındaki gelişmeler, zengin yatırımcıların ilgisini artırıyor.

Buna ek olarak Milano; moda, sanat ve gastronomi gibi alanlarda sunduğu üst düzey yaşam tarzıyla da dikkat çekiyor. Şehir, hem iş hem de yaşam kalitesi açısından dengeli bir profil sunuyor. Bu da özellikle “yerleşik zengin” profilini çekmekte önemli rol oynuyor.

Dubai’ye Alternatif Arayanlar İçin Yeni Adres

Uzun yıllardır ultra zenginlerin gözdesi olan Dubai, vergi avantajları ve lüks yaşam olanaklarıyla öne çıkıyordu. Ancak Avrupa’da yaşamak isteyen ve aynı zamanda vergi avantajlarından faydalanmak isteyen kesim için Milano güçlü bir alternatif olarak yükseliyor.

Milano’nun Avrupa Birliği içinde yer alması, hukuki güvenlik, eğitim ve sağlık sistemlerine erişim gibi faktörler de tercih edilmesinde etkili oluyor. Özellikle aile ofisleri ve yüksek net değerli bireyler (HNWI), bu avantajları göz önünde bulundurarak Milano’ya yöneliyor.

Lüks Tüketim ve Gayrimenkulde Patlama

Şehre yönelen yüksek gelir grubu yalnızca konut piyasasını değil, Milano’nun tüm lüks tüketim ekosistemini derinden dönüştürüyor. Özellikle Via Montenapoleone, Via della Spiga ve Galleria Vittorio Emanuele II gibi dünyanın en prestijli alışveriş noktalarında ciddi bir hareketlilik dikkat çekiyor.

Lüks moda markaları, saat üreticileri ve mücevher devleri Milano’daki satışlarını artırırken, şehirdeki mağaza başına düşen ortalama harcama tutarlarında da gözle görülür bir yükseliş yaşanıyor. Sadece turist kaynaklı harcamalar değil, artık şehirde yaşayan yüksek net değerli bireylerin düzenli tüketimi bu artışın ana sürükleyicisi haline gelmiş durumda.

Öte yandan, ultra lüks segmentte “kişiselleştirilmiş deneyim” talebi de hızla büyüyor. Özel alışveriş davetleri, kapalı showroom satışları, birebir stil danışmanlığı ve markaların yalnızca davetle erişilebilen koleksiyonları Milano’da daha yaygın hale geliyor. Bu durum, şehri klasik bir alışveriş destinasyonundan çıkarıp, yüksek gelir grubuna özel bir “yaşam tarzı platformu”na dönüştürüyor.

Lüks otomobil satışlarında da benzer bir tablo öne çıkıyor. Ferrari, Lamborghini ve Bentley gibi markaların showroom trafiğinde artış gözlenirken, kişiye özel üretim taleplerinin yükseldiği belirtiliyor. Aynı şekilde özel jet kiralama, concierge hizmetleri ve premium kulüp üyelikleri gibi alanlarda da talep ciddi şekilde büyüyor.

Gayrimenkul tarafında ise bu tüketim artışı doğrudan fiyatlara yansıyor. Şehrin merkezi bölgelerinde metrekare fiyatları rekor seviyelere ulaşırken, yeni projeler “ultra lüks rezidans” konseptiyle pazarlanıyor. Akıllı ev sistemleri, özel güvenlik, concierge hizmetleri ve otel konforunda yaşam alanları artık standart hale geliyor.

Tüm bu gelişmeler, Milano’nun sadece bir yatırım merkezi değil, aynı zamanda küresel ölçekte bir “servet vitrini” haline geldiğini gösteriyor. Özellikle Brera, Porta Nuova ve CityLife gibi bölgeler, yeni zengin yerleşim alanları olarak öne çıkıyor. Bu bölgelerdeki rezidans projeleri, uluslararası yatırımcıların yoğun ilgisini çekiyor.

Avrupa’nın Yeni Servet Merkezi mi?

Uzmanlara göre Milano, önümüzdeki yıllarda Avrupa’nın en önemli servet merkezlerinden biri haline gelebilir. Özellikle Brexit sonrası Londra’nın cazibesinin kısmen azalması, bu süreci hızlandıran faktörlerden biri olarak gösteriliyor.

İtalya’nın attığı adımların devam etmesi halinde Milano’nun, yalnızca Avrupa’da değil küresel ölçekte de Dubai ile yarışan bir finans ve yaşam merkezi haline gelmesi bekleniyor.

Bu haber, The Guardian'da yayımlanan ve Lisa O'Carroll imzalı içerikten derlenmiştir.



