Şirket tarafından paylaşılan açıklamaya göre 2026 yılından bu yana operasyonel süreçlerin başında bulunan Genel Müdür Okan Sait, 7 Nisan 2026 tarihi itibarıyla görevini bıraktı.

Boşalan koltuğa, stratejik bir kararla Işıklar Grubu CEO’su Volkan Girişken vekaleten atandı.

CEMAS HİSSELERİ NE DİYOR?

Yönetim değişikliği haberi, Çemaş hisselerinin (CEMAS) negatif ağırlıklı seyir izlediği bir döneme denk geldi. Güncel borsa verilerine göre hisse performansı şu şekilde:

• Günlük Görünüm: Şirket hisseleri haberin geldiği işlem gününde saat 17.45 itibarıyla 4,89 TL seviyesinden işlem görürken, günlük bazda yüzde 2’nin üzerinde bir geri çekilme yaşadı.

• Orta ve Uzun Vade: Hisse senedi haftalık yüzde 2,29, aylık yüzde 6,74 ve yıllık bazda yüzde 36,39 oranında değer kazanmış durumda. Ancak hisseler 1 aydan uzun zamandır 5 lira seviyesinin üzerine çıkabilmiş durumda değil.

• İşlem Hacmi: Piyasada 84,2 milyon TL'lik bir işlem hacmi gerçekleşirken, el değiştiren pay miktarı (lot) 16,8 milyonu aştı.

Hissenin son bir yılda 3,98 TL (en düşük) ile 6,82 TL (en yüksek) bandında hareket ettiği görülüyor. Şu anki 4,91 TL’lik seviye, yıllık zirvesinden bir miktar uzakta.

Yeni dönemde Volkan Girişken’in vekaleten liderlik edeceği Çemaş’ta, operasyonel verimliliğin ve 2026/1Ç karlılık hedeflerinin piyasa tarafından yakından takip edilmesi bekleniyor.

