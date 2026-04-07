Şirket KAP üzerinden yaptığı açıklamada Meka İthalat İhracat Pazarlama ve Ticaret A.Ş.’nin 1.670.000 euroluk sipariş aldığını açıkladı.

KAP üzerinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Şirketimizin %100 hissesine sahip olduğu bağlı ortaklığımız Meka İthalat İhracat Pazarlama ve Ticaret A.Ş., yurt dışı yerleşik şirketten bugün (07.04.2026) kırma eleme tesisi siparişi almıştır. Sipariş bedeli toplamı 1.670.000 (BirMilyonAltıYüzYetmişBin) EUR'dur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

