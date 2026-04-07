Amerikan bankacılık devi JPMorgan faiz ve enflasyon beklentilerine yönelik tahminlerini paylaştı. Raporda, enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 26,4'ten yüzde 28'e yükseltildi.

FAİZ BEKLENTİLERİNDE YUKARI YÖNLÜ REVİZYON

JPMorgan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizine ilişkin yıl sonu beklentisini de yüzde 32'den yüzde 34 seviyesine çıkardı.

Kısa vadede faiz artışı ihtimalinin de gündemde olduğu belirtilirken, 22 Nisan'da gerçekleştirilecek Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizinin yüzde 37'den yüzde 40'a yükseltilmesinin beklendiği ifade edildi. Gecelik borç verme faizinin ise yüzde 43'e çıkabileceği öngörüldü.

Raporda ayrıca, temmuz ayı itibarıyla faiz indirimlerinin yeniden başlayabileceği ve yıl sonuna kadar 100'er baz puanlık üç indirim yapılmasının beklendiği kaydedildi.

ELEKTRİK VE DOĞAL GAZDA ZAM BEKLENTİSİ

Geçtiğimiz günlerde yüzde 25 zamlanan elektrik ve doğal gaz fiyatları için dev banka beklentisini paylaştı. JPMorgan'ın değerlendirmesinde elektrik ve doğal gaz fiyatlarında artış öngörüsüne de yer verildi. Bu kalemlerde yıllık enflasyonun yüzde 39 seviyesine ulaşabileceği tahmin edildi.

"SIKI DURUŞ DAHA UZUN SÜREBİLİR"

Kurum, enerji fiyatları kaynaklı enflasyon baskısının devam etmesi halinde para politikasında sıkı duruşun korunacağını vurguladı. Bu durumun ise Türkiye'de faizlerin beklenenden daha uzun süre yüksek kalabileceğine işaret ettiği ifade edildi.