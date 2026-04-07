Fransa Merkez Bankası, ABD’nin gözetiminde bulunan 129 tonluk altın rezervini, herhangi bir diplomatik krize yol açmadan ülkesine geri getirmeyi başardı.

Altınlarını fiziksel olarak transfer etmeye çalışan Almanya gibi ülkeler bürokratik engellerle karşılaşırken, Fransa çok daha pratik bir yol izledi: Arbitraj.

FRANSA YÜKSEKTEN ALTIN SATTI: ZARARDAN KARA GEÇTİ

Fransa Merkez Bankası, New York Fed kasalarındaki "eski ve düşük saflıktaki" altınlarını, altın fiyatlarının zirve yaptığı dönemde nakde çevirdi. Ardından, fiyatlar düzeldiğinde Avrupa piyasalarından güncel standartlara uygun yeni külçeler satın aldı.

Bu işlem sonucunda banka, 2,9 milyar euroluk zarar beklentisini 8,1 milyar euroluk net kara dönüştürdü. Toplamda 11 milyar euroluk (12,73 milyar dolar) olağanüstü bir döviz kazancı sağlandı.

Fransa’nın 2.437 tonluk rezervi değişmezken, tüm altınlar artık Paris’teki meşhur La Souterraine kasalarında güvene alındı. Nakliye ve güvenlik maliyetlerinden de tasarruf edilmiş oldu.

TÜRKİYE VE RUSYA ŞUBAT AYININ "NET SATICILARI" OLDU

Dünya Altın Konseyi'nin (WGC) yayımladığı son rapor, küresel merkez bankalarının altın iştahının geçtiğimiz yıla oranla azaldığını gösteriyor. Raporda en dikkat çeken ülke ise Türkiye oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Şubat ayında 8 tonluk satışla küresel piyasada en çok altın satan banka olarak kayıtlara geçti. Onu 6 tonluk satışla Rusya izledi.

Konsey, Türkiye’deki azalışın doğrudan merkez bankası rezervlerinden ziyade, Hazine mülkiyetindeki varlıkların kullanımından kaynaklandığını belirtti.

İran ile yaşanan gerginlik süreciyle eş zamanlı olarak TCMB'nin altın hareketliliği hız kazandı. Bloomberg'in iddialarına göre iki haftada 60 tonu bulan işlem trafiği, Dünya Altın Konseyi tarafından mart ayı için "50 tonluk likidite ve döviz işlemi" olarak kısmen doğrulandı.

KÜRESEL ARENADA YENİ OYUNCULAR VE LİDERLER

Altın piyasasında bazı ülkeler satışa geçerken, diğerleri rezervlerini güçlendirmeye devam ediyor:

2025'in ilk iki ayında merkez bankaları toplamda 25 ton net alım gerçekleştirdi.

Bu rakam, geçen yılın aynı dönemindeki 50 tonluk alımın yarısında kalarak altın talebinde bir yavaşlamaya işaret ediyor.

Ancak Uganda gibi ülkelerin yerel madenlerden altın alım programlarını başlatması, gelişmekte olan piyasaların altına olan güveninin sürdüğünü gösterdi.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.