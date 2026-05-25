Yollardaki bakım eksikliği nedeniyle araçlarda meydana gelen lastik yarılması, jant yamulması ve alt takım hasarları çoğu zaman sürücüler tarafından "şanssızlık" ya da "görünmeyen kaza" olarak değerlendiriliyor. Ancak hukukçulara göre bozuk yol nedeniyle oluşan zararlar belirli şartlar altında ilgili kurumlardan talep edilebiliyor.

Uzmanlar, yoldaki çukur, bozulmuş asfalt veya eksik trafik levhası gibi durumların kamu kurumlarının sorumluluğuna girebildiğini belirtiyor.

"BU DURUM BİR KAZA DEĞİL HİZMET KUSURUDUR"

Bursa Barosu avukatlarından İbrahim Gödel, Karayolları Trafik Kanunu'na göre yolun yapımı ve bakımından sorumlu kamu kurumlarının yol güvenliğini sağlamakla yükümlü olduğuna dikkat çekti.

Şehir içi yolların belediyelerin, şehirlerarası yolların ise Karayolları Genel Müdürlüğü'nün sorumluluğunda olduğunu hatırlatan Gödel, Anayasa'nın 125. maddesi gereği idarelerin kusurlu hareket etmeleri halinde oluşan zararı karşılamakla yükümlü olduğunu belirtti.

Avukat İbrahim Gödel, şu ifadeleri kullandı:

"Dolayısıyla yol bozukluğu nedeniyle meydana gelen kazalarda ilgili idare kusurlu bulunduğu takdirde zararı karşılamak durumundadır. Örneğin keskin virajlarda yeterli işaretleme yapılmamışsa veya çukurlarla dolu bir yol zamanında onarılmamışsa, bu durum idarenin hizmet kusuru sayılır ve tazminat sorumluluğu doğar."

DELİLLERİN SAKLANMASI GEREKİYOR

Gödel, hasarın belgelenmesinin büyük önem taşıdığını belirterek trafik kazası tespit tutanağı ve olay yerindeki delillerin saklanması gerektiğini ifade etti.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kazaya sebebiyet veren yol bakım ve onarım eksikliği idari kusur sayıldığında, ilgili idarenin yasal sorumluluğu devreye girmektedir. Trafik kazası tespit tutanağı, hasar nedeninin belgelenmesi açısından temel kanıt oluşturur. Kazaya ilişkin her tür delil toplanmalıdır: Araçların kazaya uğradığı yerler, yol yüzeyindeki çukurlar, aracın çarptığı taş, fren izi gibi tüm ayrıntılar fotoğraflanmalı ve kayıt altına alınmalıdır."

60 GÜN DETAYI!

Gödel, kaskosu bulunmayan sürücülerin de ödeme yaptıktan sonra kusurlu idareden tazminat talep edebileceğini ifade etti.

Avukat İbrahim Gödel açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Kaskosu olmayan mağdur, ödemesini yaptıktan sonra kusurlu idare veya üçüncü kişiden tazmin hakkını kullanabilir. Hukuki süreçte, idareye karşı tam yargı davası açılmadan önce genellikle önce idareye zarar tespiti talepli yazılı bildirim yapılır. İdare 60 gün içinde cevap vermeyince veya cevap olumsuz olunca İdare Mahkemesi'nde tazminat davası açılabilir."

(Yeniçağ)