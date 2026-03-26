Ethereum (ETH), Şubat 2026'da gördüğü dip seviyelerden bu yana toparlanma sinyalleri veriyor. Şu an yaklaşık 2.179 dolar civarında seyreden kripto para birimi, geçen ay ulaştığı 1.473 dolarlık dip noktasından bu yana yaklaşık %48 yükseldi. Piyasa analistleri ise asıl büyük hareketin daha henüz başlamadığını savunuyor.

Nereden Nereye: Zor Bir Süreçten Geçtik

Ekim 2025'te yaklaşık 4.831 dolara ulaşan Ethereum, dört aylık sert bir düşüş trendiyle Kasım'da 3.500 doların, Aralık'ta 3.000 doların altına geriledi ve Şubat 2026'nın başında 1.473 dolar ile 52 haftalık dip seviyesini test etti. Phemex Bu çöküş, piyasada derin bir güven sarsıntısına yol açtı.

2026'nın başında Ethereum'un değerindeki sert düşüşün ardında resesyon endişeleri ve Ethereum kurucu ortağı Vitalik Buterin'in milyonlarca dolarlık ETH satışı gibi faktörler yattı.

Toparlanma Başladı mı?

Son haftalarda tablo değişmeye başladı. BlackRock'ın stake edilmiş ETHB ETF'ini piyasaya sürmesi ve yaklaşmakta olan Glamsterdam hard fork güncellemesi, Ethereum'un kısa vadeli yönünü şekillendiren üç ana katalizörden ikisi olarak öne çıkıyor.

Ethereum ağındaki teknolojik gelişmeler ve kurumsal adaptasyon süreci devam ediyor; özellikle Layer 2 çözümlerdeki iyileştirmeler ve enerji verimliliği alanındaki gelişmeler uzun vadeli yatırımcılar için olumlu faktörler oluşturuyor.

Büyük Bankalar Ne Diyor?

Kurumsal tarafta iyimser tahminler dikkat çekiyor. Standard Chartered ve Citi gibi büyük bankalar 2026 sonu için 5.400 ile 7.500 dolar arasında hedefler öngörüyor. Finance Magnates Bu tahminler, mevcut fiyat seviyesinden %150 ila %250'ye varan bir yükselişe işaret ediyor.

Fundstrat'tan Tom Lee ise kurumsal yatırımcıların son haftalarda Ethereum'a yüzlerce milyon dolarlık birikim yaptığına dikkat çekerek "dip alım" fırsatı olarak değerlendiriyor.

SEC'in listeleme standartlarını modernize etmesi ve İngiltere'nin perakende yatırımcılara kripto ETP erişimini genişletmesi gibi düzenleyici gelişmeler de sermaye girişi için engelleri azaltıyor.

Teknik Tablo: Kritik Seviyeler

ETH, 2.050 dolar destek bölgesinden sektiğini gösterdi; yükselen dipler oluşturuluyor ancak 2.200 dolar direncinin altındaki konsolidasyon, güçlü bir kırılım için henüz yeterli olmadığına işaret ediyor.

Ethereum Teknik Analiz Grafiği:

200 günlük hareketli ortalamanın 2.059 dolar seviyesinde kritik boğa/ayı sınırı işlevi gördüğü belirtiliyor; bu seviyenin üzerinde tutunulması halinde 3.000 dolar hedefi devreye girebilir.

Öte yandan tablonun karanlık tarafı da mevcut. Korku ve Açgözlülük Endeksi 14 seviyesiyle "Aşırı Korku" bölgesinde seyrediyor; teknik göstergelerin büyük çoğunluğu hâlâ düşüş sinyali veriyor.

Teknik momentum güçlü biçimde düşüş yönlü olmaya devam ediyor ve Ethereum 3.000 dolar psikolojik seviyesini yeniden kazanana dek ayılar kontrolü elinde tutuyor.

⚠️ Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para yatırımları yüksek risk taşır.

