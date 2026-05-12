Gümüş fiyatlarında son günlerde yaşanan güçlü yükseliş yatırımcıların odağına yerleşti. Küresel piyasalardaki belirsizlik, güvenli liman talebi ve döviz kurlarındaki hareketlilik gümüş fiyatlarını yukarı taşırken, kısa sürede elde edilen yüksek kazanç dikkat çekti.

Bir hafta önce yaklaşık 105 TL seviyelerinde işlem gören gümüş fiyatları 125 TL seviyesine kadar yükseldi. Böylece gümüş yatırımcıları kısa sürede önemli kazanç elde etti.

GÜMÜŞ 1 HAFTADA NE KADAR KAZANDIRDI?

Piyasadaki yükselişle birlikte bir hafta önce 150 bin TL'lik gümüş yatırımı yapan bir kişinin yatırımı yaklaşık 178 bin 500 TL seviyesine ulaştı.

Bu süreçte yatırımcı yaklaşık 28 bin 500 TL kazanç elde ederken, oluşan getiri mevcut asgari ücret seviyesini de geride bıraktı.

GÜMÜŞ FİYATLARI NEDEN YÜKSELİYOR?

Uzmanlara göre küresel piyasalarda artan jeopolitik riskler, ekonomik belirsizlikler ve güvenli liman talebindeki artış gümüş fiyatlarını destekliyor.

Özellikle dolar kurundaki hareketlilik ve değerli metallere yönelik artan yatırımcı ilgisinin fiyatlamalarda etkili olduğu belirtiliyor.

Analistler ayrıca sanayi tarafındaki talebin de gümüş fiyatlarını destekleyen önemli unsurlar arasında yer aldığını ifade ediyor.

GÜMÜŞTE YÜKSELİŞ DEVAM EDECEK Mİ?

Piyasalarda şimdi en çok merak edilen konu gümüş fiyatlarındaki yükselişin sürüp sürmeyeceği oldu.

Bazı ekonomistler, küresel risklerin devam etmesi halinde gümüş fiyatlarında yukarı yönlü hareketin önümüzdeki haftalarda da sürebileceğini değerlendiriyor.

Yatırımcılar ise yeni hedef seviyelerin ne olacağını yakından takip ediyor.

GÜMÜŞ FİYATLARI 86,50 DOLAR SEVİYELERİNDE İŞLEM GÖRÜYOR

Gümüş fiyatlarında son günlerde yaşanan sert yükseliş yatırımcıların odağındaki yerini koruyor. Küresel piyasalarda artan jeopolitik riskler, güvenli liman talebi ve dolar hareketliliği gümüş fiyatlarını desteklemeye devam ediyor.

Gümüş fiyatları Salı günü, yatırımcıların ABD’de açıklanacak tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verisini beklemesiyle birlikte 86,50 dolar seviyelerinde yatay seyir izledi. Değerli metal, son seanslarda yükseliş kaydederek bir haftanın en yüksek seviyelerine yaklaşmıştı.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.