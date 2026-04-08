Türk Hava Yolları yönetiminde önemli görev değişiklikleri yapıldı. Notbir'de yer alan habere göre; THY'de Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CFO), Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkan Vekili olarak görev yapan Doçent Doktor Murat Şeker yeni bir göreve getirilecek.

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA ATAMA

İddiaya göre Şeker, yönetim kurulu içerisinden yapılan atama sonucunda Ahmet Bolat yerine Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı üstlenecek.

GENEL MÜDÜR DEĞİŞİYOR

Öne sürülen bilgiye göre; THY Yönetim Kurulu üyelerinden Ahmet Olmuştur ise yine yönetim kurulu içerisinden yapılan atama sonucunda Bilal Ekşi yerine Genel Müdürlük görevine getirilecek.

Söz konusu iki isme de yeni görevlerinin tebliğ edildiği bildirildi.

GÖREV BAŞLANGICI GENEL KURUL SONRASI

İki ismin, 9 Nisan 2026 tarihinde saat 14.00'te İstanbul Yeşilköy'deki Genel Müdürlük Binası'nda gerçekleştirilecek THY Genel Kurulu'nun ardından görevlerine başlayacağı öğrenildi.

MURAT ŞEKER KİMDİR?

Murat Şeker, Marmara Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Sabancı Üniversitesi’nde ekonomi alanında yüksek lisans yapan Şeker, doktora eğitimini Minnesota Üniversitesi’nde tamamladı. Kariyerine Dünya Bankası’nda analist ve ekonomist olarak başlayan Şeker, 2016 yılından itibaren Türk Hava Yolları’nda genel müdür yardımcılığı görevini üstlendi. 2021’den bu yana ise yönetim kurulu üyeliği görevini sürdürüyor.

AHMET OLMUŞTUR KİMDİR?

Ahmet Olmuştur, Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu. Yüksek lisans eğitimini New York, Londra ve Paris ayaklarını kapsayan uluslararası bir MBA programında tamamladı. Kariyerine Türk Hava Yolları Çağrı Merkezi’nde başlayan Olmuştur, daha sonra gelir yönetimi, fiyatlandırma, pazarlama ve satış alanlarında çeşitli görevlerde bulundu. 2023 yılından bu yana Genel Müdür (Ticari) Yardımcısı olarak görev yapan Olmuştur’un, SunExpress, THY Teknik ve IATA bağlantılı çeşitli görevlerde yer aldığı belirtiliyor.