Türkiye kimya sektörünün önde gelen isimlerinden Polisan Holding'in yaz aylarında başlayan satış süreci, yasal onayların tamamlanmasının ardından resmiyet kazandı.

Ülke genelinde konut ve sanayi tipi boyaların büyük kısmını üreten holdingin çoğunluk hisseleri, Yüksel Yıldırım'ın sahibi olduğu Hollanda merkezli CoreX'e devredildi.

Satış haberinin duyurulmasının ardından bugün POLHO hisseleri düşüş yaşıyor.

ONAY SÜRECİ TAMAMLANDI

Polisan Holding (POLHO) bünyesinde halihazırda yüzde 77,72 oranında payı elinde bulunduran Bitlis Ailesi ile CoreX arasındaki hisse devri anlaşması, kamu denetiminden geçti. Satış için beklenen Rekabet Kurumu onayı süreci tamamlandı.

Şirket tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimle, devir işleminin önündeki yasal engellerin kalktığı duyuruldu.

ŞİRKETTEN RESMİ AÇIKLAMA

Holding tarafından yapılan açıklamada, alıcı tarafın 6 Nisan 2026 tarihinde (dün) şirkete bildirimde bulunduğu belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Alıcı tarafından Rekabet Kurulu tarafından İşleme izin verildiği ve Pay Devir Sözleşmesi kapsamındaki yasal izinlerin alınmasına ilişkin ön şartın bu surette yerine getirildiği 06.04.2026 tarihinde Şirketimize bildirilmiştir."

POLHO HİSSESİ DÜŞÜŞTE

Polisan Holding (POLHO) yazım saati 11.10 itibarıyla yüzde -3,83 düşüşle 22,60 TL seviyesinde seyrediyor.