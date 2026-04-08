ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda İran ile sağlanan ateşkese ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"URANYUM ZENGİNLEŞTİRME DEVAM ETMEYECEK"

Trump paylaşımında, "ABD, bir rejim değişikliği yaşadığını tespit ettiğimiz İran ile yakın iş birliği içinde çalışacak ve bu sürecin çok verimli geçeceğine inanıyoruz! İran'da uranyum zenginleştirme faaliyetleri devam etmeyecek. ABD, İran ile birlikte çalışarak derinlere gömülmüş olan tüm nükleer 'tozu' kazıyıp çıkaracak." ifadelerini kullandı.

Bölgenin hassas uydu gözetimi altında olduğunu vurgulayan Trump, "Saldırının gerçekleştiği tarihten bu yana hiçbir şeye dokunulmamıştır" dedi.

"YAPTIRIM VE TARİFELER GÖRÜŞÜLÜYOR"

Trump açıklamasında, "İran ile tarifeler ve yaptırımlar konusunda görüşmeler yapıyor ve yapmaya devam edeceğiz. 15 maddenin büyük çoğunluğunda mutabıkız" ifadelerine yer verdi.

SİLAH SATAN ÜLKELERE YAPTIRIM

Trump bir diğer paylaşımında ise İran'a silah tedarik eden ülkelere yönelik yaptırım uygulanacağını duyurdu. Açıklamada, "İran'a silah tedarik eden ülkeler, ABD'ye sattığı tüm mal ve ürünler üzerinden yüzde 50 gümrük vergisine tabi tutulacaktır. Bu uygulama hemen yürürlüğe girecektir. Hiçbir istisna ya da muafiyet söz konusu değildir!" ifadeleri kullanıldı.