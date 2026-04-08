Tera Yatırım, 8 Nisan 2026 işlem gününde Borsa İstanbul’da gerçekleştirdiği işlemlerle dikkat çekti. TSI 16.03 verilerine göre kurumun toplam net hacmi 867,6 milyon TL olarak kaydedildi. Alım tarafında gayrimenkul ve enerji sektörüne yönelen kurum, havacılık ve telekomünikasyon hisselerinde ise satış pozisyonu aldı.

TERA YATIRIM’IN EN ÇOK ALIM YAPTIĞI HİSSELER

Tera Yatırım'ın gün içi alımlarında enerji ve gayrimenkul yatırım ortaklıklarının ağırlığı hissediliyor. Listenin başında kurumun kendi payları yer alırken, onu sektörün güçlü isimleri takip ediyor.

TERA: 149.990.692 TL net alım (%13,15 pay)

ASTOR: 145.838.820 TL net alım (%12,79 pay)

EKGYO: 102.956.304 TL net alım (%9,03 pay)

DAPGM: 69.046.020 TL net alım (%6,05 pay)

YKBNK: 66.836.965 TL net alım (%5,86 pay)

TERA YATIRIM’IN EN ÇOK SATIŞ YAPTIĞI HİSSELER

Satış tarafında ise ulaştırma ve dev sanayi şirketleri ön planda. Özellikle THYAO ve PASEU paylarındaki çıkışlar toplam satış hacminde büyük yer kaplıyor.

THYAO: -48.274.625 TL net satış (%17,68 pay)

PASEU: -43.075.407 TL net satış (%15,78 pay)

TCELL: -30.063.155 TL net satış (%11,01 pay)

PETKM: -14.395.828 TL net satış (%5,27 pay)

AKSEN: -11.512.359 TL net satış (%4,22 pay)

