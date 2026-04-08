HSBC'nin gün içi alımlarında ulaştırma sektörü ve büyük bankalar domine edici bir rol oynadı. Özellikle Türk Hava Yolları paylarındaki yoğun alım iştahı dikkat çekti.

THYAO: 1.192.418.667 TL net alım (%30,96 pay)

SAHOL: 477.223.785 TL net alım (%12,39 pay)

ISCTR: 443.540.520 TL net alım (%11,52 pay)

YKBNK: 413.085.320 TL net alım (%10,72 pay)

AKBNK: 368.205.830 TL net alım (%9,56 pay)

CANLI| BORSA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

SATIŞ TARAFINDA TÜPRAŞ AĞIRLIĞI: TOPLAM SATIŞIN YÜZDE 80'İ

Satış listesinde ise oldukça konsantre bir tablo hakim. HSBC’nin satış işlemlerinin çok büyük bir kısmı tek bir hisse üzerinden gerçekleşti.

TUPRS: -1.031.032.801 TL net satış (%80,37 pay)

ASTOR: -107.988.040 TL net satış (%8,42 pay)

FROTO: -77.141.088 TL net satış (%6,01 pay)

MPARK: -4.528.995 TL net satış (%0,35 pay)

SARKY: -4.172.044 TL net satış (%0,33 pay)

BORSA HAKKINDA YATIRIMCI GÖRÜŞLERİ VE YORUMLARIN YER ALDIĞI FORUM SAYFASINA BURADAN ERİŞEBİLİRSİNİZ.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.