Ticaret Bakanlığı, yenilenmiş elektronik ürünlere ilişkin kapsamlı bir düzenleme için harekete geçti. Hazırlanan "Yenilenmiş Ürünler Hakkında Yönetmelik Taslağı", ilgili tarafların görüşüne sunulurken, cep telefonu ve bilgisayar gibi ürünlerin yanı sıra televizyonların da sisteme dahil edilmesi planlanıyor.

KAPSAM GENİŞLİYOR: TELEVİZYON DA DAHİL

Taslağa göre cep telefonu, tablet, akıllı saat, bilgisayar, oyun konsolu ve modemlerin yenilenerek tekrar satışa sunulmasına ilişkin esaslar güncelleniyor. Yeni düzenlemeyle birlikte televizyonlar da bu kapsama alınarak, elektronik ürünlerin güvenli şekilde yeniden ekonomiye kazandırılması hedefleniyor.

YENİ SİSTEM GELİYOR: YÜBİS

Bakanlık tarafından "Yenilenmiş Ürün Bilgi Sistemi (YÜBİS)" devreye alınacak. Bu sistem üzerinden yenileme süreçleri takip edilecek ve ürünlere ilişkin elektronik sertifika oluşturulması zorunlu olacak.

Sistem sayesinde yetkili satıcılar, yenileme merkezleri, kayıp-çalıntı sorgulamaları ve belge geçerlilikleri izlenebilecek. Tüketiciler de bu verilerin belirli kısmına erişebilecek.

YENİLEME VE SATIŞTA SIKI ŞARTLAR

Taslak düzenlemeyle birlikte yenileme merkezleri ve yetkili satıcılara yeni yükümlülükler getiriliyor. Yenilenen ürünlere ait kullanım kılavuzlarının erişilebilir olması zorunlu hale gelirken, kredi kartlı satışların yenileme merkezine ait sanal POS üzerinden yapılması gerekecek.

Ayrıca bir ürünün yeniden yenilenebilmesi için satış tarihinden itibaren en az 30 gün geçmesi şartı aranacak.

"BEYAZ LİSTE" ŞARTI GELİYOR

Elektronik kimlik bilgisi bulunan cihazların yenilenebilmesi için e-Devlet'te yer alan "beyaz liste"de bulunması zorunlu olacak. Bunun yanı sıra cihazın en az bir yıl öncesine ait kullanım verisinin bulunması gibi kriterler de uygulanacak.

Yenilenmiş ürünlerde, sadece internet satışlarında değil tüm satış kanallarında geçerli olacak şekilde 14 gün koşulsuz cayma hakkı tanınması planlanıyor.

3 AY SONRA YÜRÜRLÜKTE

Taslak yönetmeliğin yayımlanmasının ardından üç ay içinde yürürlüğe girmesi öngörülüyor. Düzenlemeyle birlikte hem tüketici güvenliğinin artırılması hem de elektronik atıkların azaltılması hedefleniyor.