ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile iki haftalık ateşkes ilan edildiğini ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açıldığını duyurmasının ardından kripto para piyasasında yukarı yönlü sert hareketler görüldü. Azalan jeopolitik riskler küresel risk iştahını artırırken, yatırımcı güvenindeki toparlanma kripto varlıklara alım getirdi.

BITCOIN 72 BİN DOLARI GÖRDÜ

Gelişmelerin ardından en büyük kripto para birimi Bitcoin, yaklaşık yüzde 5 değer kazanarak 72.100 dolar seviyesine yükseldi ve son üç haftanın en yüksek düzeyine ulaştı.

Piyasada son görünümde ise Bitcoin 71.727 dolar seviyesinde işlem görüyor.

ALTCOINLER DE YÜKSELİŞE KATILDI

Bitcoin'deki yükseliş altcoin piyasasına da yansıdı. Ethereum yüzde 5,75 artışla 2.236,07 dolar seviyesine yükselirken, son işlemlerde 2.244,03 dolar civarında dengelendi.

Solana ise 84,710 dolar seviyesinde işlem görerek yükseliş trendine eşlik etti.

UZMANLAR TEMKİNLİ

Kısa vadede oluşan iyimser tabloya rağmen piyasa profesyonelleri uzun vadede temkinli duruşunu koruyor. Analistler, Bitcoin’in yeniden 60 bin dolar seviyesini test edebileceği uyarısında bulunurken, güçlü bir boğa piyasasının ancak 2027 yılında başlayabileceğini öngörüyor.

Bloomberg Intelligence stratejisti Mike McGlone ise dikkat çeken bir senaryoyu gündeme getirdi. McGlone'a göre Bitcoin'in 75 bin dolar seviyesini kalıcı olarak aşamaması durumunda fiyat uzun vadede 10 bin dolar seviyelerine kadar gerileyebilir.