ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile iki haftalık ateşkes anlaşmasına varması, küresel piyasalarda ciddi bir rahatlama başlattı. Enerji fiyatlarında sert düşüş yaşanırken, hisse senedi piyasaları yükseldi, dolar ise değer kaybetti. Yatırımcılar, Hürmüz Boğazı üzerinden petrol ve gaz akışının yeniden başlayabileceği beklentisini fiyatladı.

"SALDIRILARI İKİ HAFTA ASKIYA ALMAYI KABUL EDİYORUM"

Trump, Pakistan'ın bu gece olası saldırıların durdurulması ve Hürmüz Boğazı'nın açılmasını kapsayan önerisini kabul ettiğini ifade ederek, "İran'a yönelik bombardıman ve saldırıları iki haftalık süre için askıya almayı kabul ediyorum. Bu, iki taraflı bir ateşkes olacaktır." dedi.

PETROL FİYATLARINDA TARİHİ GERİ ÇEKİLME

Ateşkes haberinin ardından petrol piyasasında sert düşüş görüldü. ABD ham petrolü yaklaşık yüzde 15 düşüşle varil başına 96,31 dolara gerilerken, Brent petrol de yüzde 13 kayıpla 95,36 dolar seviyesine indi. Savaş sürecinde arz şoku nedeniyle hızla yükselen fiyatların, ateşkesle birlikte geri çekilmesi dikkat çekti.

KÜRESEL BORSALARDA GÜÇLÜ YÜKSELİŞ

Risk iştahındaki artış hisse senedi piyasalarına da yansıdı. S&P 500 vadeli işlemleri yüzde 2'nin üzerinde yükselirken, Avrupa vadeli endekslerinde yüzde 5'i aşan artışlar kaydedildi.

Asya tarafında ise yükseliş daha sert oldu. Nikkei 225 yaklaşık yüzde 5 değer kazanırken, KOSPI yüzde 6 yükselerek devre kesiciyi tetikledi. Japonya hariç Asya-Pasifik hisselerini kapsayan MSCI endeksi de yüzde 4 artış gösterdi.

DOLAR GERİLEDİ, RİSKLİ VARLIKLARA TALEP ARTTI

Ateşkesle birlikte güvenli liman talebi zayıfladı. Dolar geniş çaplı değer kaybı yaşarken, yatırımcıların yeniden riskli varlıklara yöneldiği görüldü. Piyasalarda savaş sürecinde oluşan belirsizliğin geçici olarak azalması, küresel çapta alımları destekledi.

İYİMSERLİK VAR AMA TEMKİN DE SÜRÜYOR

İlk fiyatlamalar güçlü bir rahatlamaya işaret etse de uzmanlar temkinli olunması gerektiğini vurguluyor. Westpac Finansal Piyasalar Stratejisi Başkanı Martin Whetton, kalıcı bir barış sağlanmadan risk iştahının sürdürülebilir olmayabileceğini belirtti.