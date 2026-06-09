9 Haziran 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderilen resmi bildirime göre şirketin gerçekleştirdiği son genel kurul toplantısında yönetim kurulunun kâr dağıtımı konusundaki teklifi masaya yatırıldı ve oylanarak karara bağlandı.

ELDE EDİLEN KÂR ŞİRKET BÜNYESİNDE KALACAK

KAP açıklamasında, Fonet Teknoloji’nin 2025 yılı faaliyet dönemi sonucunda elde ettiği net kârdan, yasal olarak ayrılması zorunlu olan "genel kanuni yedek akçe" tutarının ayrıldığı belirtildi.

Bu işlemin ardından geriye kalan net dönem kârının ise ortaklara nakit temettü olarak dağıtılmaması kararlaştırıldı.

Genel Kurulda kabul edilen karara göre ilgili tutar, şirketin büyüme hedefleri ve finansal yapısını desteklemek amacıyla “geçmiş yıl kârları” hesabına aktarılarak şirket bünyesinde tutulacak.

Şirketlerin kârı nakit olarak dağıtmak yerine bünyede bırakmayı seçmesi; genellikle öz kaynakları güçlendirmek, yeni teknolojik yatırımları finanse etmek veya gelecekteki büyüme projelerinde likidite sağlamak amacıyla finans dünyasında sıkça başvurulan bir strateji olarak değerlendiriliyor.

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