BofA Securities, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 11 Haziran'da gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini sabit bırakmasını beklediğini açıkladı.

Kurumun yayımladığı son Türkiye raporuna göre, TCMB'nin bir hafta vadeli repo faizini yüzde 37 seviyesinde koruyacağı, ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinin ise son üç aydır olduğu gibi yüzde 40 düzeyinde tutulacağı öngörülüyor.

BEKLE-GÖR YAKLAŞIMI SÜREBİLİR

Raporda, mevcut para politikası duruşunun korunmasını destekleyen çeşitli gelişmelere dikkat çekildi. İran ile yaşanan gerilime ilişkin belirsizliklerin azalması ve yakın vadede olası bir anlaşmaya yönelik beklentilerin güçlenmesi, bekle-gör yaklaşımını destekleyen unsurlar arasında gösterildi.

BÜYÜME VERİLERİ BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

BofA, 2026 yılının ilk çeyreğinde ekonomik büyümenin beklentilerin altında gerçekleştiğine işaret etti. Buna göre Türkiye ekonomisi ilk çeyrekte çeyreklik bazda yüzde 0,1, yıllık bazda ise yüzde 2,5 büyüdü.

Kurum, büyümedeki yavaşlamanın mevcut para politikası çerçevesinin sürdürülmesi için alan yarattığını değerlendirdi.

TİCARET AÇIĞI VE REZERVLERDE OLUMLU GÖRÜNÜM

Raporda, Mayıs ayında dış ticaret açığının üst üste ikinci kez daraldığına dikkat çekildi. Ayrıca Kurban Bayramı sonrasında TCMB'nin net döviz pozisyonunun istikrar kazandığı belirtilerek, finansal koşulların para politikasını destekleyici yönde geliştiği ifade edildi.

GIDA ENFLASYONUNDA ILIMLI SEYİR BEKLENTİSİ

Tarımsal üretimdeki toparlanma ve yıl başından bu yana görülen yağışların etkisiyle yaz aylarında işlenmemiş gıda enflasyonunun daha ılımlı seyredebileceği öngörüldü.

Raporda ayrıca bireylerin dövize yönelimine ilişkin belirgin bir sinyal bulunmadığı belirtilirken, mevcut verilerin TCMB'nin faizlerde değişikliğe gitmeden mevcut duruşunu korumasını desteklediği vurgulandı.