Google Haberler

Dolar ve Euro fiyatları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Haftanın 3. işlem gününde küresel gelişmeler, Orta Doğu'daki gerilim ve merkez bankalarının faiz politikalarıyla yön bulan dolar ve euro, 8 Nisan 2026 Çarşamba günü de yatırımcıların radarında kalmaya devam ediyor. Peki bugün dolar ve euro kaç TL? İşte sabahın ilk saatlerinde fiyatlar...

Küresel piyasalarda devam eden belirsizlikler ve iç piyasadaki gelişmelerle birlikte dolar ve euro haftanın üçüncü işlem gününde yatırımcıların odağında kalmayı sürdürüyor.

Yatırımcılar ve vatandaşlar "1 dolar kaç TL?" ve "Euro ne kadar?" sorusunu sıklıkla araştırıyor.

8 NİSAN 2026 GÜNCEL DOLAR VE EURO FİYATLARI

Dolar 07.48 yazım saati itibarıyla 44,5264 TL'den alış 44,5601 TL (satış) seviyesinde seyrediyor.

Aynı saatlerde Euro ise 52,0202 TL (alış) 52,1085 TL (satış) seviyelerinde bulunuyor.

DÖVİZ FİYATLARI

Döviz Alış Satış Değişim Saat
Amerikan Doları 44,54 44,57 % -0.11 08:48
Euro 52,10 52,18 % 0.72 08:48
İngiliz Sterlini 59,83 59,98 % 0.93 08:48
Avustralya Doları 31,51 31,54 % 1.3 08:48
İsviçre Frangı 56,46 56,52 % 1.03 08:48
Rus Rublesi 0,57 0,57 % 0.04 08:40
Çin Yuanı 6,52 6,53 % 0.33 08:48
İsveç Kronu 4,79 4,80 % 1.78 08:48
Google Haberler