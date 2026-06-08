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Dolar ve Euro yeni haftada yatırımcıların odağında. Serbest piyasada dolar 46,09 TL, Euro ise 53,20 TL seviyelerinde işlem görüyor.

Döviz piyasalarında hareketlilik yeni haftada da devam ediyor. Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikasına ilişkin beklentiler ve jeopolitik gelişmeler yakından izlenirken, yatırımcılar ve vatandaşlar da dolar ve Euro kurundaki son durumu araştırıyor. İşte 8 Haziran 2026 Pazartesi günü güncel dolar ve Euro alış-satış fiyatları...

DOLAR VE EURO NE KADAR?

Serbest piyasada saat 07.15 itibarıyla dolar 46,0799 TL alış ve 46,1084 TL satış fiyatıyla işlem görürken, aynı saat itibarıyla Euro 53,1724 TL alış ve 53,2281 TL satış seviyesinde bulunuyor.

DÖVİZ FİYATLARI

Döviz Alış Satış Değişim Saat
Amerikan Doları 46,09 46,11 % 0.12 07:54
Euro 53,17 53,23 % 0.23 07:54
İngiliz Sterlini 61,52 61,57 % 0.13 07:54
Avustralya Doları 32,47 32,50 % 0.08 07:54
İsviçre Frangı 57,83 57,88 % 0.04 07:54
Rus Rublesi 0,63 0,63 % 0.31 07:50
Çin Yuanı 6,79 6,79 % 0.18 07:54
İsveç Kronu 4,87 4,88 % 0.17 07:54
Tüm Döviz Fiyatları

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