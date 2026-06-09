Bank of America (BofA) Securities stratejistleri, ABD hisse senedi piyasalarında artan sayıda ayı piyasası sinyalinin görülmesi nedeniyle yatırımcıların daha temkinli hareket etmesi gerektiğini belirtti. Kurum, özellikle son dönemde yaşanan güçlü yükselişlerin ardından kar realizasyonunun değerlendirilebileceği uyarısında bulundu.

Savita Subramanian liderliğindeki stratejistler tarafından 5 Haziran tarihli notta, piyasada çok sayıda "kırmızı bayrak" bulunduğu ifade edildi. Analistlere göre ayı piyasasına işaret eden göstergelerin yaklaşık yüzde 70'i son dönemde tetiklenmiş durumda. Bu oran, geçmiş piyasa zirvelerinde görülen ortalamalarla uyumlu seviyelerde bulunuyor.

S&P 500 İÇİN DİKKAT ÇEKEN DEĞERLEME UYARISI

BofA'nın değerlendirmesine göre S&P 500 Endeksi, takip edilen 20 değerleme metriğinin 17'sinde istatistiksel olarak pahalı işlem görüyor. Analistler ayrıca endeksin sekiz farklı göstergede teknoloji balonu dönemindeki seviyelerin üzerinde fiyatlandığını belirtti.

Tüketici güveni, büyüme beklentileri, birleşme ve satın alma faaliyetleri, kredi stresi ve Fed'in Kıdemli Kredi Görevlisi Görüş Anketi (SLOOS) gibi verilerin piyasada temkinli olunması gerektiğine işaret ettiği ifade edildi. Mayıs ayında açıklanan SLOOS verileri de tüketici talebindeki zayıflamanın sürdüğünü ortaya koydu.

TEKNOLOJİ HİSSELERİNDE SPEKÜLASYON UYARISI

Stratejistler, yüksek fiyat-kazanç oranına sahip hisselerin düşük çarpanlı hisseleri belirgin şekilde geride bırakmasının aşırı spekülasyon işareti olabileceğini vurguladı.

Savita Subramanian, teknoloji sektöründe en iyi ve en kötü performans gösteren hisseler arasındaki farkın Şubat 2000'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştığını belirtti. Ayrıca S&P 500'de görülen yükselişin piyasa içindeki zayıflıkları gizlediğini ifade etti.

Son üç ayda endeksteki en yüksek ve en düşük performans gösteren hisseler arasındaki getiri farkının pandemi sonrası dönemin en yüksek seviyesine çıktığına dikkat çekildi.

FIRSATLAR TAMAMEN ORTADAN KALKMIŞ DEĞİL

BofA, bazı teknoloji şirketlerinde kaldıraç, değerleme ve sermaye yapısının halen güçlü görünmesine rağmen, birçok temel göstergenin Kasım 2025'ten bu yana kötüleştiğini belirtti.

Raporda, hisse geri alımlarının yavaşladığı, yatırım yapılabilir seviyedeki tahvil ve hisse arzlarının arttığı, büyük bulut hizmet sağlayıcılarının sermaye harcamalarının ise hızla yükseldiği ifade edildi.

Buna rağmen kurum, tüm hisselerden uzak durulması gerektiği görüşünde değil. Subramanian, "S&P 500 içerisindeki bazı hisselerde fırsatlar görüyoruz ancak aynı görüşü piyasa değeri ağırlıklı endeks için paylaşmıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Analistin yıl sonu için S&P 500 hedefi 7.100 puan seviyesinde bulunurken, endeks son kapanışta yaklaşık 7.406 puan seviyesinde işlem gördü.