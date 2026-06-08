Kurum tarafından yayımlanan analizde, ABD'de açıklanan güçlü istihdam verilerinin enflasyon endişelerini artırdığı ve bunun da dolar talebini desteklediği ifade edildi.

GÜÇLÜ İSTİHDAM VERİLERİ FAİZ BEKLENTİLERİNİ DEĞİŞTİRDİ

ING'ye göre piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına ilişkin beklentilerini yeniden şekillendirdi.

Analizde, yatırımcıların bu yıl için Fed'den yaklaşık 30 baz puanlık ek sıkılaşma, 2027 yılının ikinci çeyreğine kadar ise toplam 50 baz puanlık faiz artışı fiyatladığı belirtildi.

Güçlü ekonomik verilerin ardından faizlerin uzun süre yüksek seviyelerde kalabileceğine yönelik beklentilerin dolar üzerindeki destekleyici etkisini sürdürdüğü kaydedildi.

JEOPOLİTİK RİSKLER DOLARI DESTEKLİYOR

ING, Orta Doğu'da yaşanan gelişmelerin de dolar lehine bir görünüm oluşturduğunu vurguladı.

Raporda, İran ve İsrail arasında doğrudan karşılıklı saldırıların yaşandığı bir ortamda Brent petrol fiyatlarının daha yüksek seviyelerde işlem görmemesinin piyasa açısından dikkat çekici olduğu ifade edildi.

Jeopolitik risklerin artmasının güvenli liman talebini desteklediği ve doların bu süreçten olumlu etkilendiği değerlendirildi.

DOLAR ENDEKSİ İÇİN YENİ HEDEF BÖLGE

ING, Dolar Endeksi'nin güçlü görünümünü korumasını ve 100,25-100,65 direnç bölgesini test etmeye yönelmesini beklediğini açıkladı.

Kurum, son dönemdeki dolar yükselişinin yapısal nedenlerden ziyade ekonomik döngü ve makro verilerden kaynaklandığını belirterek, piyasalarda döngüsel faktörlerin etkisinin devam ettiğine dikkat çekti.

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