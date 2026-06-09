Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ABD/İsrail-İran savaşı kaynaklı jeopolitik risklerin artması nedeniyle 2026 yılına ilişkin küresel ekonomi sektör görünümünü 'nötr' seviyesinden 'kötüleşiyor' seviyesine indirdi.

Kurum tarafından yayımlanan analizde, savaşın ekonomik büyümeyi yavaşlatabileceği, enflasyonu ve tahvil getirilerini yükseltebileceği belirtilirken, artan jeopolitik risklerin küresel ekonomi üzerinde baskı oluşturduğu vurgulandı.

BÜYÜME ZAYIFLAYABİLİR, ENFLASYON YÜKSELEBİLİR

Fitch'e göre yükselen enerji maliyetleri ve artan belirsizlikler, başta gelişmiş ekonomiler olmak üzere küresel büyüme görünümünü olumsuz etkiliyor. Analizde, enerji fiyatlarındaki yükselişin enflasyon baskılarını artırabileceği ve kamu maliyesi üzerindeki yükü ağırlaştırabileceği ifade edildi.

Buna karşın küresel ekonomi ve finansal koşulların son dönemde gösterdiği dayanıklılığın, olası olumsuz etkileri kısmen sınırlayabileceği değerlendirildi.

5 BÖLGENİN GÖRÜNÜMÜ AŞAĞI ÇEKİLDİ

Fitch, savaşın küresel etkilerini dikkate alarak 5 bölgesel sektör görünümünü de 'nötr'den 'kötüleşiyor' seviyesine revize etti.

Görünümü iyileştirilen tek bölge ise Çin oldu. Kurum, güçlü ihracat performansının büyümeyi desteklediğini belirterek Çin'in görünümünü 'nötr' seviyesine yükseltti.

Analizde, Çin'in yüksek petrol stokları, yerel rafineri kapasitesi ve enerji kaynaklarındaki çeşitlilik sayesinde olası enerji şoklarına karşı daha dirençli olduğu ifade edildi.

ASYA ENERJİ BAĞIMLILIĞI NEDENİYLE KIRILGAN

Yapay zeka bağlantılı güçlü ihracatın Asya-Pasifik ekonomilerine destek verdiği belirtilirken, bölge ülkelerinin enerji yoğun yapıları ve Hürmüz Boğazı üzerinden gerçekleştirilen petrol ve doğal gaz ithalatına bağımlılıkları nedeniyle risk altında bulunduğu kaydedildi.

KÖRFEZ ÜLKELERİ AVANTAJLI KONUMDA

Fitch, Körfez İşbirliği Konseyi ülkelerinin büyük bölümünün güçlü bilançoları ve alternatif ihracat kanalları sayesinde enerji şoklarına karşı daha avantajlı durumda olduğunu belirtti. Ancak çatışmanın güvenlik ve yatırım ortamı üzerindeki etkilerinin uzun süre hissedilebileceği uyarısında bulunuldu.

DOĞU AVRUPA'DA JEOPOLİTİK RİSK SÜRÜYOR

Analizde, Rusya-Ukrayna savaşı ile ABD ve diğer NATO üyeleri arasındaki gerilimler nedeniyle Doğu Avrupa'da jeopolitik risklerin yüksek kalmaya devam ettiği ifade edildi.

Fitch, ABD-İran savaşının kısa sürede sona ermesi halinde küresel sektör görünümünün yeniden 'nötr' seviyeye dönebileceğini de değerlendirmesine ekledi.