Gözler şimdi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 12 Haziran Cuma günü açıklayacağı "Nisan 2026 Ödemeler Dengesi İstatistikleri"ne çevrildi.

AA Finans tarafından gerçekleştirilen beklenti anketine 17 ekonomist katıldı. Ankete göre ekonomistler, nisan ayında cari işlemler hesabının 5 milyar 437 milyon dolar açık vereceğini öngördü.

Ankete katılan ekonomistlerin nisan ayına ilişkin tahminleri 4 milyar 200 milyon dolar ile 6 milyar 500 milyon dolar arasında değişti.

Yıl Sonu Cari Açık Beklentisi 50,6 Milyar Dolar

Ekonomistler, 2026 yılının tamamına ilişkin cari açık beklentilerini de paylaştı. Buna göre, cari işlemler hesabının yıl sonunda 50 milyar 580 milyon dolar açık vermesi bekleniyor.

Yıl sonu tahminleri incelendiğinde, ekonomistlerin beklentilerinin 36 milyar dolar ile 60 milyar dolar aralığında şekillendiği görüldü.

MART AYINDA AÇIK 9,7 MİLYAR DOLAR OLMUŞTU

Türkiye'nin cari işlemler hesabı mart ayında 9 milyar 672 milyon dolar açık vermişti. Aynı dönemde yıllıklandırılmış cari açık ise 39,7 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

TCMB'nin cuma günü açıklayacağı nisan ayı verileri, yılın geri kalanına ilişkin cari denge görünümü açısından piyasalar tarafından yakından takip edilecek.