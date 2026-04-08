Erciyas Çelik Boru (ERCB) Türkiye'nin en kritik askeri üslerinden biri olan Aksaz Deniz Üssü Komutanlığı'nın genişleme projesinde, çelik kazık boru üretiminin şirket tarafından üstlenileceği bildirildi. Projenin, milli savunma sanayii açısından stratejik öneme sahip olduğu vurgulandı.

8 MİLYON DOLARLIK SÖZLEŞME

Açıklamaya göre sözleşme kapsamında yaklaşık 8 milyon dolar tutarında üretim gerçekleştirilecek. Bu çerçevede her biri 60 metre uzunluğunda 210 adet olmak üzere toplam 12.600 metre kaplamalı çelik kazık boru üretilecek.

SEVKİYAT 2026'NIN 3. ÇEYREĞİNDE

Üretilecek boruların sevkiyatının 2026 yılının üçüncü çeyreğinde yapılması planlanıyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte Aksaz Deniz Üssü'nün kapasitesinin artırılması ve bölgedeki askeri altyapının güçlendirilmesi hedefleniyor.