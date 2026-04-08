Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada Muğla Marmaris'te yer alan Aksaz Deniz Üssü Limanı Genişletilmesi Projesi kapsamında önemli bir sözleşmeye imza attığını duyurdu.

Erciyas Çelik Boru (ERCB) Türkiye'nin en kritik askeri üslerinden biri olan Aksaz Deniz Üssü Komutanlığı'nın genişleme projesinde, çelik kazık boru üretiminin şirket tarafından üstlenileceği bildirildi. Projenin, milli savunma sanayii açısından stratejik öneme sahip olduğu vurgulandı.

8 MİLYON DOLARLIK SÖZLEŞME

Açıklamaya göre sözleşme kapsamında yaklaşık 8 milyon dolar tutarında üretim gerçekleştirilecek. Bu çerçevede her biri 60 metre uzunluğunda 210 adet olmak üzere toplam 12.600 metre kaplamalı çelik kazık boru üretilecek.

SEVKİYAT 2026'NIN 3. ÇEYREĞİNDE

Üretilecek boruların sevkiyatının 2026 yılının üçüncü çeyreğinde yapılması planlanıyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte Aksaz Deniz Üssü'nün kapasitesinin artırılması ve bölgedeki askeri altyapının güçlendirilmesi hedefleniyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbul'da 0,69 faizli dönüşüm kredisi başvuruları başladı! "Tüm iller için destek" çağrısıİstanbul'da 0,69 faizli dönüşüm kredisi başvuruları başladı! "Tüm iller için destek" çağrısı
Gübretaş Söğüt madeni yatırımında inşaat süreci başlıyorGübretaş Söğüt madeni yatırımında inşaat süreci başlıyor

